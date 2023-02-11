陸前宗教局長未獲准來台　發文痛批：連弔唁星雲都要「政治操作」

▲大陸前宗教局長葉小文。（圖／翻攝微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸前宗教事務局局長葉小文申請來台弔唁星雲大師，最終未獲台灣方面許可。他今（11）日發文稱，「我惟願大師的在天之靈，能喚醒那幫還在阻擋『骨肉至親不往還』，竟然不顧起碼的人道主義，連參加赴台弔唁都要『政治操作』的不肖子孫。」

葉小文發表題為《莫道佛光千里遠 兄弟和合終相連》的文章稱，今日凌晨隨大陸弔唁團準備啟程赴台灣弔唁星雲大師，由於民進黨當局阻擋，弔唁團最終無法成行，於是寫下此文。

葉小文表示，驚悉星雲大師於2023年2月5日安詳示寂，人天眼滅，般若舟沈，自己當夜就含淚寫了《驀然回首那人卻在燈火闌珊處——憶星雲大師》的長文。

葉小文接著介紹星雲大師促進兩岸交流的事蹟，包括輾轉奔走海峽兩岸，舉辦一系列有深遠影響的重大交流活動；牽頭迎請佛指舍利赴台供奉，成就兩岸民間交流盛事；協力無錫，共同主辦第二屆世界佛教論壇，開創了兩岸交流的新模式等。

葉小文稱，自己接到佛光山宗委會心保法師邀請函，稱鑒於「先生為家師上人多年好友，共同促進兩岸和平交流，特邀請「赴台參加二月十三日上午九時舉行的『星雲大師圓寂贊頌典禮』。」邀請函還附錄了星雲大師2007年9月9日在「佛光山祈求兩岸和平人民安樂回向法會」的演講，希望兩岸贈送和平鐘，象徵今後兩岸兄弟和好。

葉小文表示，想起往事熱淚盈眶，立即買好機票，準備隨大陸弔唁團赴台灣，送星雲大師最後一程，最終卻未能成行。他痛批，「我惟願大師的在天之靈，能喚醒那幫還在阻擋『骨肉至親不往還』，竟然不顧起碼的人道主義，連參加赴台弔唁都要『政治操作』的不肖子孫。」

最後，葉小文透露，大陸弔唁團將於12日去佛光山的祖庭宜興大覺寺弔唁星雲大師，他也將前往，期望在「和平鐘」的鐘聲震鳴回蕩中，寄託對大師的緬懷與哀思，為兩岸和合祈願。

對於葉小文申請來台弔謁星雲大師，陸委會表示，考量其曾遭民間團體指控涉及迫害宗教自由，並於民國98年間來台參加「世界佛教論壇」期間，發生民眾陳抗衝突事件，對於其後續申請入境案均未予許可。