新華社：大陸高度評價星雲法師為「和平統一」貢獻

▲《新華社》報導。（圖／翻攝新華網）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《新華社》11日報導，大陸有關方面10日分別向台灣佛光山致唁函，對佛光山開山宗長星雲法師圓寂表示哀悼，高度評價星雲法師為促進兩岸交流、推動和平統一作出的貢獻。

報導提到，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤表示，星雲法師畢生致力於傳承弘揚中華優秀傳統文化，家國情懷深厚，持守民族大義，情係兩岸同胞，堅定促統，反對「台獨」，矢志推動兩岸交流合作與祖國和平統一。

▼星雲大師。（圖／陳碧雲提供）



宋濤指出，實現中華民族偉大復興是星雲法師的宿願。誠望佛光山秉承星雲法師遺志，賡續推動兩岸交流，促進同胞心靈契合，為祖國統一、民族復興、同胞綿長福祉奉獻心力。

大陸國家宗教局局長崔茂虎表示，星雲長老是寶島台灣宗教領袖、傑出高僧，以弘傳中國佛教為使命，與老一輩高僧大德們一起，為台灣去除殖民化影響、恢復中國佛教文化傳統貢獻畢生力量，多年來奔走海峽兩岸，舉辦一系列有深遠影響的重大交流活動，赤子之心，可嘉可嘆。

大陸中國佛教協會表示，星雲長老是享譽世界的傑出高僧，海峽兩岸佛教交流的開拓發展者，兩岸關係和平發展的擁護推動者，中國漢傳佛教和中華文化的海外弘揚者、傳播者，「他的功德必將激勵兩岸佛教界更加珍重同根同源的深厚法誼，為推動兩岸民間交流貢獻智慧和力量。」

▼星雲大師圓寂讚頌典禮將於13日舉行。（圖／趙啟超提供）

