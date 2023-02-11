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台灣遊客被日本人點名：造成困擾！　為拍富士山網美照霸占馬路

▲▼本町二丁目。（圖／翻攝自Google Maps）

▲本町二丁目美景吸引大量遊客湧入，在馬路拍照的行為造成居民困擾。（圖／翻攝自Google Maps）

記者崔子柔／綜合報導

位在富士山山腳下的山梨縣「富士吉田市」，是近幾年來受到注目的新觀光景點，近日就有當地住戶指控，許多台灣、泰國的遊客為了拍下以富士山作為背景的照片，在馬路上跳躍、停留，讓駕駛和居民都感到困擾。

根據日本《讀賣新聞》報導，富士吉田市長堀內茂指出，本町二丁目商店街一處十字路口，能將富士山當作背景拍下美麗的照片，但自去年11月起，有不少外籍遊客在馬路中間停留擺POSE、跳躍等，這些行為可能會讓當地駕駛按喇叭，影響到居民進而報警。

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富士吉田市的居民去年12月集結商會等組織，一起向市政府請願，市長今年1月到當地勘查後，決定2月1日起至3月底，撥出200萬日圓（約46萬元台幣）的預算在此處額外部署2名保安人員，當地警局也會加強巡邏，並在社群媒體上發布中英文警語。

富士吉田市一個週末就有約1千人湧入，當地消息指出，主要是來自泰國和台灣的遊客，目前雖然沒有發生事故，但經常可見帶著孩子的遊客在馬路上穿梭，讓居民感到危險。

一名66歲的商家老闆指出，很開心有外國遊客來光顧，但還是要注意安全，不要發生意外受傷，「如果來了一批中國的遊客，如何應對將會是一個問題」。

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