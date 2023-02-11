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又有中國間諜氣球？　美軍擊落「阿拉斯加上空」不明物體

▲▼中國「間諜氣球」被擊落後，軍方在南卡海域進行打撈作業。（圖／路透）

▲中國「間諜氣球」被擊落。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓10日專電

白宮今天表示，國防部今天在阿拉斯加上空擊落另一個不明物體，但目前尚不清楚這一物體的來源。這是繼上週中國偵察氣球入侵美國領空並遭美軍擊落後，美國上空再次發現不明物體。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天在例行媒體簡報上表示，美軍過去24小時在阿拉斯加4萬英尺高空追蹤一不明物體，美國總統拜登出於謹慎並在國防部建議下，下令擊落此一不明物體。

柯比表示，這一物體較上週擊落、約3輛巴士大小的中國偵察氣球小得多，大約只有小型汽車大小。由於對民航飛行安全構成威脅，經評估後美軍於阿拉斯加東北部靠近加拿大邊境冰凍水域上空將其擊落。

對於這一物體的來源與細節，柯比表示，目前仍在蒐集相關資訊，尚不清楚是另一個國家還是私人或企業所有，也沒有任何資訊可以證實這一物體的既定用途。但他透露，這一物體似乎無法操作方向，而是依靠風力。

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）在隨後的媒體簡報上證實，美軍今天下午1時45分，派出F-22戰機擊落此一不明物體。但目前對此一物體所知不多，包括其能力、目的或來源，也沒有跡象表明這個物體有人駕駛。

今天的行動是美軍在一週內第2度擊落在美國領空的物體。1月28日，中國偵察氣球首次在阿拉斯加州的阿留申群島（Aleutian Islands）北方侵入美國領空，美軍於2月4日派出軍機，在大西洋上空將其擊落。

對於中國的偵察氣球入侵美國領空，美國國會表達高度不滿，在9日高票通過決議案，譴責中國派偵察氣球公然侵犯美國主權，且試圖利用不實訊息欺騙國際社會。決議案並要求拜登政府，就中國近年所有已知侵犯作為向國會簡報。

 
ET快訊
又有中國間諜氣球？　美軍擊落「阿拉斯加上空」不明物體

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