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拜登動作太慢！「軍事機密全洩」才擊落氣球　五角大廈曝光原因

▲▼中國「間諜氣球」被擊落後，軍方在南卡海域進行打撈作業。（圖／路透）

▲美國近日召開中國「間諜氣球」相關的聽證會，質疑拜登政府應該更早擊落氣球。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國1月28日發現有中國「間諜氣球」入侵領空，卻一直等到氣球飄過敏感軍事基地上空，才派出F-22戰機擊落氣球，引發參眾議員不滿，抨擊拜登政府動作太慢，同時質問當局為何不在氣球進入阿拉斯加領空時就將其射下，而有關當局最近也在2月9日的聽證會上，就拜登政府的「慢動作」給出了理由。

綜合美媒報導，國防和軍方官員解釋，氣球一開始出現在美國領空時，軍方研判它無法對航線、軍事造成威脅；此外軍方考慮到政府已掌握其所在位置，氣球收集情報的能力有限，因此才放任它四處飄浮，直到氣球持續向南移動後，軍方的評估才開始出現變化，最後在總統的命令下，派出戰機以飛彈將其擊落。

至於為何要等到氣球飄過敏感軍事基地後才將其射下，聯合參謀部作戰指揮官小辛姆斯（Douglas A. Sims II）透露，軍方之所以延遲擊落行動，是因為他們擔心在阿拉斯加上空打擊氣球會引發平民死傷，「我們當時無法通過建模了解，在阿拉斯加上空打擊氣球是否能完全避開平民傷亡，因此才不敢隨便冒險」。

▲▼中國「間諜氣球」被擊落後，軍方在南卡海域進行打撈作業。（圖／路透）

▲國防部認為，在阿拉斯加海域進行打撈作業的風險太大。（圖／路透）

負責國土防禦和半球事務的助理國防部長道爾頓（Melissa Dalton）也表示，軍方沒有選擇在阿拉斯加上空將氣球擊落，最關鍵的原因是因為與氣球最終墜落的南卡海岸相比，在阿拉斯加海岸附近回收殘骸的風險更大，「如果我們在阿拉斯加上空就將氣球擊落，那將是一次截然不同的打撈行動」。

她補充，「阿留申群島近海的水很深，單只白令海6海里左右，水深就可以從150英尺左右迅速上升到超過1萬8000英尺，加上白令海的冬季水溫一直徘徊在30度左右，導致氣球的回收和打撈作業變得非常危險。此外，白令海北部還有厚厚的冰層覆蓋，可能會引發額外風險，因此我們才延遲了擊落行動。」

CNN也引述政府官員的表述指出，美國沒有更早採取行動擊落氣球，部分原因是擔心這會引發與中國的軍事緊張局勢升級，甚至造成軍事衝突。

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