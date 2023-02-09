遭酸「就是要錢」！遭槍殺少年母按擴音大家都聽見　警火速登門致意

▲桃園大溪區原住民少年不明原因中彈亡，其家屬向警方要真相，卻換來言與歧視。（圖／家屬提供）

記者黃宥寧／桃園報導

積極起來了！桃園大溪區16歲原住民少年1月初中彈亡，其母致電詢問承辦的玔頂派出所死因及兇嫌動機，卻換來種族歧視言論，讓少年表姑於臉書發文痛斥。對此，曾姓所長昨（8日）已被調整至非主管職務，同晚偵查隊、督察組也火速赴少年家安慰其父親、奶奶，給予關心及安慰，並承諾家屬會全力偵辦。

家屬稍早向《東森新媒體ETtoday》表示，8日經媒體報導，同日晚間，大溪警分局偵查隊、督察組都有到家中安慰少年父親及奶奶，並承諾絕對會積極偵辦案件，並且盡可能達成家屬想要的真相及要求，遭控歧視的曾姓所長則未一同前往。

至於所長被調職，家屬低調回應「真的不是想針對所長，只是想要真相」，至於所長要不要道歉，就看他自己意思，而所長當時確實有向少年母親說出「你們原住民就是只要錢」，因為當下有按擴音，還有其他人聽見，更不會在陷入痛失家人之際，莫名其秒去扭曲所長說的話。

桃園市政府警察局8日晚間發布新聞稿表示，局長非常重視此案，立刻指示督察室成立專案小組調查，初查本案刑案（槍殺案）已於案發後2日偵破，絕對沒有消極偵辦的情況。

同時指出，家屬指控歧視言論部分，由於雙方說詞出入甚大，因此先將所長調整至分局內勤非主管職務，後續將深入調查，如查證屬實將予以重懲。

