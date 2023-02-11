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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

更上層樓！民進黨雙北7選將被點名　轉戰立委最新說法曝

▲市議員王世堅於松澤宮替吳怡農助講。（圖／記者林敬旻攝）

▲王世堅自曝支持者勸進選立委。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈、崔至雲／台北報導

備戰2024立委選舉，民進黨預計3月啟動初選作業，估最快將在5月底至6月完成提名。《ETtoday新聞雲》盤點目前雙北潛在選將，包括台北市議員王世堅、洪健益、許淑華、簡舒培，新北市前議員何博文、李坤城，以及近日入閣的僑委會副委員長阮昭雄，都被點名為強力戰將，可望「更上層樓」挑戰立委選舉。

台北市第五選區（中正、萬華）

民進黨過去兩次立委選舉均與友黨合作，尤其台北市第五選區（中正、萬華）被視為指標戰區，民進黨連續兩屆未提名人選，禮讓無黨籍立委林昶佐，而林昶佐3年前以8.1萬票、超過44.91％成功連任，更在去年挺過「罷昶」危機。政壇高度關注，民進黨面對2024立委選戰，是否將第三度禮讓他黨，民進黨高層亦不諱言，2024立委選舉提名佈局也會考量「特殊選區」，先由現有制度處理，再進行協商。

值得注意的是，目前市議員選區位於中山、大同區的王世堅，近日受訪洩口風，直言這幾年有基層支持者持續勸進，鼓勵他參選回到立法院去，「我本來先前都沒有在考慮這件事，但最近經過一些莫名其妙的打擊、刺激，我確實有在考慮」；至於是否鎖定中正、萬華，他語帶保留僅說，過去擔任立委時，選區涵蓋目前的大同、中山、萬華、中正、大安、文山，現在還沒有辦法決定是哪個選區，完全沒有具體的規劃。

台北市第七選區（信義、松山）

在台北市第七選區（信義、松山）部分，國民黨老將費鴻泰近日遭到市議員徐巧芯挑戰，喊出「世代交替」訴求，民進黨方面，包括2020年曾代表民進黨參選立委的許淑華、甫成功連任市議員的洪健益都被評為潛在人選。回顧本屆立委選舉期間，許淑華衝出超過7.9萬高票，惜敗費鴻泰的8.5萬票，得票率43%更一舉摜破艱困選區「得票率42.5％以下」的門檻，因此2024年若有多組有志者角逐，依黨內內規須進行初選。

對此，許淑華受訪直言，她個人會爭取提名，雖然是自己讓松信區衝破艱困選區，仍會尊重黨的提名規則，也會尊重初選機制，「任何人都有參選的權利，我平常心看待」。她說，民進黨的初選採全民調，身為現任市議員，她每天都在努力經營基層，當一天的市議員，就努力把事情認真做好，而不是到了選舉才要露臉，對自己來說，每天都是在選舉，「我會爭取提名，也會尊重黨的機制。」

洪健益則表示，松信區的立委和議員選區100％重疊，目前市議員選區共有74個里，立委則是有54個里，剛選完市議員，自己的責任是服務自己的選區，「有機會挑戰絕對是義不容辭，不避戰也不怯戰」，但除非是黨徵召自己，不會主動說要選。

▲▼台北市議員許淑華受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲許淑華表態願爭取立委提名。（資料照／記者陳煥丞攝）

▲▼台北市議員洪健益送澎湖黑糖糕給副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

▲洪健益分析松信區的立委及議員選區100％重疊。（資料照／記者李毓康攝）

台北市第八選區（文山）

民進黨參選台北市第八選區（文山）上屆得票率為34.99%，符合艱困選區門檻，因此本屆提名將採徵召無初選，黨內關注2020年曾代表民進黨參選的阮昭雄是否將「回鍋再戰」，不過，由於阮昭雄已入閣，面對是否有意爭取提名一事，僅低調回應：「我現在在政府裡面工作，就是全力以赴把工作做好，政治的變化很快速，暫時沒有想到這些問題。」

至於被點名為在地強棒的簡舒培，目前的市議員選區橫跨大安區及文山區，近日她在大安區街頭掛上「蔣萬安還我大安區立委」，諷刺台北市副市長林奕華在2月1日立法院新會期開議後才辭職，形同「沒收」大安區立委補選，卻因此被藍營諷刺「想選立委想得要命」，而簡回擊不要東拉西扯轉移焦點。對於角逐2024立委意願，截至截稿時間前簡沒有回應。

▲▼台北市議員阮昭雄市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲阮昭雄去年放棄市議員連任，現已入閣。（資料照／記者李毓康攝）

▲民進黨台北市議員簡舒培。（圖／記者林敬旻攝）

▲簡舒培被視為挑戰立委潛在人選之一。（資料照／記者林敬旻攝）

新北市第三選區（三重）

民進黨立委余天本屆雖以9萬高票當選，但不打算尋求連任，同屬正國會的前市議員李坤城有意接棒，去年主動放棄連任市議員，他說，這次決定轉戰立委，是因為在去年選舉前，黨內特別有召集各候選人詢問參選連任意願，希望未來若要參選立委，就不要參選議員，未來大家才能夠團結，當時他就決定轉戰立委。

李坤城提到，自己已有12年的議員工作經驗，在議會認真問政，為地方爭取建設，相信三重、蘆洲的市民朋友都非常肯定，希望未來能以不同的角度服務更多選民，包括環保、醫療、教育、居住正義等議題，都是未來努力的目標，希望莫忘初心、全力以赴，實現心中理想的政治。

▲▼民進黨新北市議員李坤城兼任民進黨發言人。（圖／記者陶本和攝）

▲李坤城表態力拚接棒立委。（資料照／記者陶本和攝）

新北市第六、第七選區（板橋）

同樣放棄議員連任的新北市前市議員何博文說明，為了參選2024立委，毅然決然地放棄市議員連任的機會，希望全力爭取立委席次。他提到，過去曾在媒體服務，中央政府5個府院中，他就跑了4個院會，轉戰政壇之後，對基層也相當了解，搭配基層、黨公職的歷練，地方的選舉服務等方面，都有成熟的地步。

何博文強調，希望自己有能力做更多事，有更多機會為市民服務，也把議員的位置和機會留給更多年輕人，他會「破釜沉舟」，挑戰立委席次。

▲民進黨議員何博文出席新北「第七屆黨部主委暨執評委交接典禮」。（圖／記者林敬旻攝）

▲何博文欲挑戰立委「更上層樓」在黨內不是秘密。（資料照／記者林敬旻攝）

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