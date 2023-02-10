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竹市足球場花上億...完工4年踢不了　高虹安：與前任宣傳落差很大

▲新竹1億足球場都是坑　碎石、紅火蟻…啟用4年至今沒辦過賽。（圖／翻攝新竹市議員林彥甫臉書）

▲南寮足球場缺失嚴重，足球教練根本不敢讓孩子在這裡踢球，從完工至今超過4年連1場比賽都沒辦過。（圖／市議員林彥甫提供）

記者陳凱力／新竹報導

花費近上億進行改造的「新竹市南寮運動公園」足球場今年1月間被市議員踢爆「品質堪憂」，足球場草皮佈滿坑洞、碎石，甚至還有密集的紅火蟻窩，從2018年11月完工至今一場比賽都沒辦過，市長高虹安今(10)日率城銷處、教育處人員、新竹市社區足球發展協會理事長許智豪及多名足球教練實地會勘。

場勘團隊發現南寮足球場草皮確實生長不佳，雜草叢生且伴有碎石，場內也有坑洞多處，甚至還有足球場兩側球門存在高低落差、土壤級配疑似不合格、球場規格不符合比賽場地要求等問題。球場管理單位坦承，球場確實無法舉辦正式比賽，僅能供小規模練習或是附近居民散步休憩，且為了保護孩童安全，練習也多半以成人為主。

▲完工4年踢不了　高虹安會勘億元足球場：與前任宣傳落差很大。（圖／新竹市府提供）

▲▼南寮足球場1月間被市議員林彥甫踢爆，市長高虹安今日率團隊進行會勘。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲完工4年踢不了　高虹安會勘億元足球場：與前任宣傳落差很大。（圖／新竹市府提供）

高虹安認為，南寮足球場狀況與前市府開幕宣傳內容有相當大的落差，當時前市府還找來學童宣傳，指南寮足球場是一個標準足球場，場地可供新竹市校隊與足球愛好者練習並舉辦比賽，現在看來不僅不符事實還無法實現。

陪同會勘的市議員也紛紛提出建議：李國璋議員建議增設緊急醫療設備、吳旭豐議員認為應釐清足球場的目的性，究竟是比賽用足球場，還是公園足球場、鍾淑英則對工程疑慮提出疑慮，要求市府盡快釐清。

▲完工4年踢不了　高虹安會勘億元足球場：與前任宣傳落差很大。（圖／新竹市府提供）

▲▼場勘團隊發現南寮足球場草皮確實生長不佳，雜草叢生且伴有碎石，場內也有坑洞多處，甚至還有足球場兩側球門存在高低落差、土壤級配疑似不合格、球場規格不符合比賽場地要求等問題。

▲完工4年踢不了　高虹安會勘億元足球場：與前任宣傳落差很大。（圖／新竹市府提供）

林彥甫議員認為，除了盡速改善、朝標準足球場的規格邁進，球場兩邊草皮的功能性也可分開規劃，一邊作球場運用，一邊作多功能休憩場地，甚至如果真的南寮足球場無法起死回生，蕭志潔議員也提醒市府團隊，應盡早討論其它安排。

高虹安現場責成教育處會同城銷處，針對南寮足球場工程疑慮進行釐清，並就南寮足球場未來改善與使用規劃進行研議，之後也會就南寮足球場工程疑慮與改善規劃提出方案，盡速還給新竹市民一個合規且安全的足球場。

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