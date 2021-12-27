踢出首冠卻無訓練場地！台東投巨資　首座國際認證足球場啓用

▲▼台東縣府首座符合國際認證的人工草皮足球場舉行啟用儀式。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣豐田國中足球隊自成立以來屢創佳績，卻缺乏標準訓練場地，台東縣政府積極爭取4千餘萬元經費，協助興建11人制人工草皮足球場地，日前舉行啟用儀式。這是台東第一座符合國際認證專業的人工草皮足球場，今後選手們將有更良好的練習環境再造佳績。

縣長饒慶鈴説，豐田國中足球隊於2016年成立，球員平日是在學校田徑場進行練習，不過，凹凸不平的草皮易增加受傷風險，且經常有移地訓練需求，在經多年努力及克服資源匱乏，豐田國中男子足球隊仍於去年奪下中等學校足球聯賽國中男生組十一人制冠軍，踢下校史首冠，因此極力爭取補助，加上縣預算挹注，共投入約4400萬元經費興建專業且現代化的足球場，提供小將們更完善的練習環境。

教育處說明，此座球場採國際賽事認可的規格，並採購FIFA認證的人工草皮，具有良好彈性、減震效能、使用期長、保養容易等優點，且不易滋生螞蟻、蚊蟲，有效減少後續維護支出。另也新設照明設備，得以延長場地使用時間，以及新建全密式PU跑道面層，材質舒適安全、經久耐用。

▲台東選手們將有更良好的練習環境再造佳績。

未來，球場亦可供各級國家代表隊集訓或基層訓練使用，達到訓練場地與國際比賽場地接軌，減低選手場地適應問題，並有機會擴展足球國際能見度，創造球場最大效益。

縣長饒慶鈴表示，縣府的目標是讓孩子擁有多元發展的機會，期勉所有台東學子能珍惜得來不易的場地，未來也將持續推展縣內運動風氣、建造合適優良的學習場域。

