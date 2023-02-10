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鬱金香牽起台日情誼　富山縣礪波市結緣嘉義市

▲▼ 「鬱金香牽起台日情誼」富山縣礪波市夏野修市長再訪文雅國小 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 「鬱金香牽起台日情誼」富山縣礪波市夏野修市長再訪文雅國小 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

文雅國小創校以來積極推動國際教育拓展學生視野，是學校願景更落實嘉義市教育發展綱領「國際視野」教育願景的最佳典範，歷年國際交流成果非常豐碩。尤其自2014年起與日本富山縣礪波市的鬱金香結緣，每年都有鬱金香的栽種課程，全校師生都非常期待寒假種植鬱金香的活動;日本農業專家也多次到校指導學生種植，今(10)日富山縣礪波市夏野修市長帶領鬱金香專家團隊來訪嘉義市，這是夏野修市長第3次到訪文雅國小，嘉義市長黃敏惠也親自歡迎，氣氛熱鬧溫馨。

▲▼ 「鬱金香牽起台日情誼」富山縣礪波市夏野修市長再訪文雅國小 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠親臨現場歡迎日本富山縣礪波市夏野修市長及團隊的到訪，一起體現台日友好的情誼。嘉義市一向重視提升學生國際視野，文雅國小的小小外交官們，還曾經到礪波市種下鬱金香，透過美麗的鬱金香搭起友好交流的橋樑，是美好的開始，期待更深入的連結，增進兩地孩子的彼此了解，一起合作創造世界共好。

▲▼ 「鬱金香牽起台日情誼」富山縣礪波市夏野修市長再訪文雅國小 。（圖／嘉義市政府提供）

夏野修市長表示，2014年開始嘉義市進行友好交流，以鬱金香為媒介進行教育及農業的國際交流，從日本冷藏運送來台的鬱金香球根在小朋友的努力照顧下，開出美麗的花朵，也串連起礪波市和嘉義市的台日友誼，希望能持續下去。

歡迎式之後，學校特別安排學生與日本鬱金香專家團隊對話，讓學生們有機會分享栽種及觀察心得，也可以當場請教專家種植鬱金香方面的疑問。現場除了有美麗的花朵，更有濃濃的學習氛圍。教育處長林立生表示，處處是學習、處處可學習，藉由做中學，實際栽種，並與專家對話，學生對鬱金香的認識會更加深刻。

▲▼ 「鬱金香牽起台日情誼」富山縣礪波市夏野修市長再訪文雅國小 。（圖／嘉義市政府提供）

校長黃金木表示，文雅國小每年參與國際教育交流平台iEARN的鬱金香跨國交流計畫，學生參與種植鬱金香、水仙花與國外夥伴學生交流，後來文雅小小外交官交流團到日本富山縣礪波市的四季彩館參觀，開始建立起這一段國際鬱金香交流情緣。目前礪波市的鬱金香公園，更有屬於文雅國小的鬱金香專區，每年春天的鬱金香花季都會吸引大批遊客參觀，十分美麗。

今年放寒假之前，鬱金香球根寄到文雅國小，分別是黃小町、富山紅及略帶橘色的夕燒小町三種品種，學校隨即規劃全校師生進行種植教學，學生多採水耕的方式栽種，除方式較簡易外，也較容易觀察鬱金香的生長。全校300多位學生在老師的指導下完成種植，然後帶回家照顧並將成長的過程記錄在網路平台上，老師可從表單中知道學生種植的狀況，並能即時回答相關種植問題，這是每年文雅國小學生最美好的觀察作業。文雅的鬱金香課程是「動手做」的國際交流，結合自然領域與生命教育，期待學生能有更豐厚更美麗的收穫。

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