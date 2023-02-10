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阿富汗瘋傳「土耳其救災班機」可載人離開　千人奔向機場畫面曝光

▲▼ 阿富汗數千人8日晚間奔向首都喀布爾機場。（圖／翻攝自推特）

▲阿富汗大批群眾8日晚間奔向首都喀布爾機場。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

阿富汗數千人8日晚間奔向首都喀布爾機場，只因傳言有航班可載人前往土耳其，也就是一個離開阿富汗的機會，最終安全部隊對空鳴槍控制場面，外傳數人受傷。這似乎顯示出該國人民日益加劇的絕望，不禁讓人想起18個月前塔利班掌權的混亂局面。

華盛頓郵報9日報導，阿富汗群眾8日晚間吼叫推擠，在沒有攜帶任何行李的狀態下，沿著大道奔跑前往機場。這狀況反映出當地人民在嚴重經濟危機之下，試圖想盡一切辦法離開，甚至是搭乘飛往地震災區的救援飛機。

這狀況的最初開頭，其實是塔利班政權宣布捐款16.5萬美元（約新台幣481萬元），救助土敘強震災區。依據阿富汗外交部7日正式聲明，若有要求，阿富汗緊急應對與衛生小組隨時準備好參加救援行動。然而這份聲明的內容並未明確傳達至人民這一端，反而引發一個口口相傳的謠言，稱來自土耳其的飛機即將抵達喀布爾，為阿富汗人提供一個離開阿富汗的機會。

目擊者指出，「當時我們在去參加婚禮的路上，看到大家朝機場跑去，沒過多久就聽到槍聲，說塔利班不允許大家進入，大家都在講，會帶人去土耳其，我們也想去碰碰運氣」。

安全部隊事後介入並對空鳴槍，快速控制住場面，外傳有人受傷。政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）對此表示，任何關於未持官方文件者有專機前往土耳其的傳言都是假的，不該有人抱持此種意圖前往機場，也不該有人擾亂機場秩序。

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