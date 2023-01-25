攝氏零下30度！阿富汗兩周124人死於嚴寒天氣　10年來最凍

▲阿富汗冬季天氣寒冷。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

嚴寒天氣不只出現在美歐與日韓，位在中亞地區的阿富汗降下大雪，部分地區本月甚至來到零下攝氏30度，塔利班官員證實，過去2周至少有124人因寒冷天氣喪命。

BBC報導，阿富汗冬季一向嚴酷，但今年遇上的是10年來最冷冬天。災害管理代理部長阿洪德（Mullah Mohammad Abbas Akhund）透露，阿富汗許多地區已因降雪陷入孤立狀態，當局派出軍用直升機展開救援行動，不過軍機無法降落在大部分山區。

阿洪德透露，儘管未來10天的天氣預報顯示，氣溫將回暖，但仍舊擔憂死亡人數會持續上升，「大多數命喪於嚴寒天氣的人，是生活在農村地區或以放牧維生者……很擔心現在還住在山區的人，因為下雪，大部分道路封閉，車輛受困，車上乘客在寒冷氣溫下死亡」。

過去兩周，阿富汗已有124人因寒冷天氣喪命，另外也有7萬頭牲畜死亡。自從一月第一周以來，該國大部分地區受到嚴寒天氣與降雪影響，部分省分氣溫降至零下攝氏30度。

由於阿富汗缺乏供暖系統，加上經濟不景氣，人民經常使用煤炭、木材以及液化瓦斯來取暖，但卻經常發生瓦斯外洩、一氧化碳中毒等事件，釀成死亡悲劇。