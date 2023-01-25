　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

攝氏零下30度！阿富汗兩周124人死於嚴寒天氣　10年來最凍

▲▼ 位在中亞地區的阿富汗天氣嚴寒。（圖／路透）

▲阿富汗冬季天氣寒冷。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

嚴寒天氣不只出現在美歐與日韓，位在中亞地區的阿富汗降下大雪，部分地區本月甚至來到零下攝氏30度，塔利班官員證實，過去2周至少有124人因寒冷天氣喪命。

BBC報導，阿富汗冬季一向嚴酷，但今年遇上的是10年來最冷冬天。災害管理代理部長阿洪德（Mullah Mohammad Abbas Akhund）透露，阿富汗許多地區已因降雪陷入孤立狀態，當局派出軍用直升機展開救援行動，不過軍機無法降落在大部分山區。

阿洪德透露，儘管未來10天的天氣預報顯示，氣溫將回暖，但仍舊擔憂死亡人數會持續上升，「大多數命喪於嚴寒天氣的人，是生活在農村地區或以放牧維生者……很擔心現在還住在山區的人，因為下雪，大部分道路封閉，車輛受困，車上乘客在寒冷氣溫下死亡」。

▲▼ 位在中亞地區的阿富汗天氣嚴寒。（圖／路透）

過去兩周，阿富汗已有124人因寒冷天氣喪命，另外也有7萬頭牲畜死亡。自從一月第一周以來，該國大部分地區受到嚴寒天氣與降雪影響，部分省分氣溫降至零下攝氏30度。

由於阿富汗缺乏供暖系統，加上經濟不景氣，人民經常使用煤炭、木材以及液化瓦斯來取暖，但卻經常發生瓦斯外洩、一氧化碳中毒等事件，釀成死亡悲劇。

ET快訊
初四開運！「靠2招」一整年賺翻天
機車停路邊「車頭朝外會被罰」？　交通大隊解答
《康熙》郭鑫悄回台！　赴陸發展4年「近照曝光」
43死復興空難倖存　她「感謝老天賜命」照顧400戶
獨／「體外射精狼」偷520萬被逮！　275萬憑空消失
買1袋「新竹冷門美食」上車！　眾人推：很涮嘴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓爆病例飆升「首都封鎖5天」　平壤民眾早就開始囤物資

美警公布舞廳槍擊罹難名單　共3名台僑喪生

南韓記者「實測」同志三溫暖！遭裸男包圍撫摸　親揭警方查緝標準

攝氏零下30度！阿富汗兩周124人死於嚴寒天氣　10年來最凍

首爾今晨「創23年歷史性低溫」　濟州島大雪特報中航班恢復運行

他殺人分屍還淡定受訪！　記者提「1問題」讓他眼神秒露餡

美國「文件門」擴大！前副總統彭斯家中發現機密文件　FBI緊急調查

麥卡錫傳春季訪台　美國務院重申台海和平穩定

人妻的反擊！抓包老公愛去紅燈區　她改當性工作者：好興奮

傳美德準備向烏克蘭運交　豹2、M1艾布蘭主力戰車

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

偷挖鄰居花圃...惡行全都錄　心虛汪遭罵！委屈開飛機耳

台中三井LaLaport夯炸　「過年人潮曝」以為P圖

1家3口新春出遊成死別　21歲爸自撞電桿亡！

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

左轉買伴手禮撞直行機車　騎士雙載夫妻1死1重傷

北韓爆病例飆升「首都封鎖5天」　平壤民眾早就開始囤物資

美警公布舞廳槍擊罹難名單　共3名台僑喪生

南韓記者「實測」同志三溫暖！遭裸男包圍撫摸　親揭警方查緝標準

攝氏零下30度！阿富汗兩周124人死於嚴寒天氣　10年來最凍

首爾今晨「創23年歷史性低溫」　濟州島大雪特報中航班恢復運行

他殺人分屍還淡定受訪！　記者提「1問題」讓他眼神秒露餡

美國「文件門」擴大！前副總統彭斯家中發現機密文件　FBI緊急調查

麥卡錫傳春季訪台　美國務院重申台海和平穩定

人妻的反擊！抓包老公愛去紅燈區　她改當性工作者：好興奮

傳美德準備向烏克蘭運交　豹2、M1艾布蘭主力戰車

今天初四「靠2招」一整年賺翻天！主動摺棉被還能添福

兒首次回台成噩夢！遭托兒所園長拉、打生殖器　痛哭：沒人來救我

北韓爆病例飆升「首都封鎖5天」　平壤民眾早就開始囤物資

大年初四「7點禁忌」！專家警告「勿在廚房做4件事」　忌用針線

2023年幸運色大公開　5招養出幸運體質！

美警公布舞廳槍擊罹難名單　共3名台僑喪生

陸新興車廠創辦人傳離職　去年底才爆出財務危機

肯定陳建仁當行政院長　洪孟楷籲上任首重「治安、資安、人心安」

台中毛小孩遭捲車底狂哀嚎　警千斤頂急救援「脫困慘跛腳」

江西東鄉突公告全員核酸！網憂「歷史的倒退？」　官方急刪文

與男友甜蜜泡著「鴛鴦浴」... 　頭髮碰蠟燭著火女友驚嚇.jpg

國際熱門新聞

災難來了！法國電價帳單「飆漲1200％」

愛愛時「陰莖骨折」案例暴增！醫曝這姿勢最易受傷

你的菜瓜布用錯了！用這面擦根本洗不乾淨

雙胞胎姊妹過世　她「1人分飾2角」3年

「奪命糖漿」釀逾300童死亡　WHO籲立刻下架

末日之鐘指針動了　距毀滅剩90秒

女按摩師強摸客人下體　還拉開內褲「視姦」

貪腐醜聞恐動搖西方支持 烏官員大幅異動

不再講木乃伊？　英博物館改稱呼

女公務員「愛上牛郎」！為付酒錢下海賣淫

老翁肛門塞20cm砲彈　醫看X光急找拆彈小組

加州驚魂未定　華盛頓州槍手射殺3人逃逸

北韓女間諜炸毀大韓航空班機　115人罹難

加州除夕槍擊案　26歲男「英勇奪槍」影片曝

更多熱門

相關新聞

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

寒流發威搭配上水氣，初三晚間新竹縣尖石鄉玉峰村也下雪了，細雪紛飛的影片曝光。

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

2波寒流接力「冷到連假結束」　今晚到明晨最冷下探3度

2波寒流接力「冷到連假結束」　今晚到明晨最冷下探3度

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

小年夜短暫雨「除夕回溫」　初二寒流來襲「初三四下探6度」

小年夜短暫雨「除夕回溫」　初二寒流來襲「初三四下探6度」

關鍵字：

阿富汗下雪

讀者迴響

熱門新聞

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

見丈夫「手伸進弟媳內褲」…人妻問原因竟得到2字

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

《爸爸去哪兒》播出9年「5對夫妻情斷」

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

李威虔心修佛9年「近照曝光」！

別在廚房裸體！初四接神7大禁忌

夫妻包1千2給公婆！公公竟暴怒：這麼少

北港朝天宮公籤又中「癸酉」！解籤直言不妙

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

被小甜甜喊「前夫」　宋先生發聲！

快訊／初四5℃「凍番薯」　下波寒流再襲時間曝

更多

最夯影音

更多
高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！
拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面