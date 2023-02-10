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員林市長感謝土耳其921馳援　號召業者捐圍巾、厚襪200萬物資

▲員林市長游振雄與得展棉業執行長張惠英響應援助土耳其。（圖／記者唐詠絮攝）

▲員林市長游振雄(左)與得展棉業執行長張惠英響應援助土耳其。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

土耳其與敘利亞邊境日前發生芮氏7.8級強震，死傷慘重，滿目瘡痍，又遇嚴寒氣候，員林市長游振雄捐出1月所得，再自掏腰包12萬元購買保暖圍巾，公所也採購一批發熱衣捐贈給土耳其，Easyfit得展棉業及曼黛瑪璉等在地企業聽到後也主動慷慨解囊，加入捐贈物資行列，目前已知募得至少價值200萬元的物資。

員林市長游振雄說，他也是經歷過921震災的人，對於土耳其正遭遇的苦痛感同身受，尤其零下的氣溫更迫切需要禦寒保暖物資，他回憶起921當時的救援場景，距離他住家不遠的員林龍邦富貴名門大廈塌陷，九個樓層陷入地下，救援相當困難，土耳其第一時間派遣救難隊來台灣，協助參與龍邦大廈的救災行動，拯救了許多人的性命，感念土耳其的救援，除以市公所名義採購一批發熱衣捐贈給土耳其之外，他也捐出一個月的薪水另外採購保暖圍巾，希望能夠盡一己之力，幫助土耳其盡速重建家園。

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▲員林市長游振雄與得展棉業執行長張惠英響應援助土耳其。（圖／記者唐詠絮攝）

▲921龍邦大樓倒塌如今已改建成加油站。（圖／ETtoday資料照）

張惠英聽到公所將援助土耳其後義不容辭，不考慮營利，直接以成本價售予公所，更一口氣付出近80萬元捐贈近3千件保暖禦寒的發熱衣、近3萬份(每份3雙)大人及小孩的厚棉襪，張惠英說，對企業而言，賺的是社會財，因此取之社會、用之社會這些社會責任都是應該做的，土耳其幫助過我們，我們更應加倍還回去。

▲得展棉業捐物資援助土耳其。（圖／記者唐詠絮攝）

▲得展棉業捐物資援助土耳其。（圖／記者唐詠絮攝）

張惠英亦主動號召員林在地企業，包含思薇爾也提供孩童與大人的全套衛生衣/褲總共1萬700件，以及曼黛瑪璉捐贈100箱的物資包含保暖內著、保溫杯等，因賑災物資專案募集期限至2月15日截止，預計下周二(2/14)會安排貨櫃車運往台北指定倉庫，有意捐贈物資援助土耳其的市民朋友，可親送或郵寄至倉庫(台北市內湖區成功路五段168號 佛教慈濟慈善事業基金會 內湖聯絡處)，一起為土耳其及台灣救援隊加油。

▲921地震各國派遣搜救隊與救難犬到員林加入求援。（資料圖／慈濟基金會提供）

▲921地震各國派遣搜救隊與救難犬到員林加入求援。（資料圖／慈濟基金會提供）

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