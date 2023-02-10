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社會 社會焦點 保障人權

女大生超商按ibon 竟被搶！劫匪奪包包衝回家　 慘跌狗吃屎落網

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區9日深夜發生搶案，蔡姓男子趁著簡姓女大生在超商操作Ibon時，衝上前搶走其隨身側背包，隨後逃回附近住處，途中摔了一跤；簡女說，蔡男得手後還露出詭異笑容。警方獲報後，2小時內循線在蔡男住處將其逮獲，也成功尋回簡女的背包，警詢後依搶奪罪嫌移送法辦。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲蔡男搶走蔡姓女大生的包包，隨後逃回附近住處。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方調查，簡姓女大生（22歲）昨晚11時許在超商使用Ibon繳費時，蔡姓男子（39歲）突上前搶走她的包包，經調閱周邊監視器，掌握犯嫌係逃回僅離超商200公尺遠的住處，專案小組立即前往逮人。

監視器畫面顯示，蔡男得手後一路狂奔，行經騎樓處時不慎跌倒，接著又繼續朝屋內移動。

員警迅速在住處逮到蔡男，並起獲簡女的側背包，簡女向警方說，她還是學生，平時會打工存學費，案發時她正使用超商機器繳費，錢包還拿在手上，被搶走的包包裡只有鑰匙跟雜物，而搶匪搶走她的包包時，臉上看起來似乎很開心，相當詭異，感謝警方快速破案，找回她的包包。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方迅速逮獲蔡男。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中第四警分局長李建興表示，治安有我在、民眾心安在，警方對於犯罪行為絕不寬貸，秉持市長指示在台中有案必破，並破得快的決心，籲不法分子切勿心存僥倖、以身試法，以維護市民生命及財產安全。

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