鄭世忠因鄭文燦才當體育署長？　教育部：並非連帶關係

記者陳家祥／台北報導

懸缺527天的體育署長終於找到人！署長一職自110年9月2日就由教育部副部長林騰蛟代理至今，行政院10日召開記者會宣布，體育署長一職由國立體育大學教授鄭世忠接任。至於鄭世忠曾與副院長鄭文燦在足協共事過，是否因此出線？政院發言人陳宗彥說，足協秘書長是鄭世忠最近一次的體育組織職務，但鄭世忠也參與過很多體育組織。

▲新任體育署長鄭世忠。（圖／教育部提供）



東京奧運時爆發台灣選手搭經濟艙、官員搭商務艙的爭議，引發輿論批評，時任體育署長張少熙為此下台負責；此後，體育署長一職便由教育部次長林騰蛟代理至今。在懸缺527天後，今天終於確定了人選。

行政院發言人陳宗彥說，今年有幾個重大賽事，3月份的棒球經典賽、7月底的成都世大運、9月底的杭州亞運，都是國人很期盼的重大賽事，因此體育署長的人選一定要慎選。經過幾次的考量，由國立體育大學教授鄭世忠接任。

教育部長潘文忠說，鄭世忠年僅47歲、很年輕，除了基礎學養外，也參加過很多國內外運動組織的推動，擔任過中華奧會副秘書長、田徑協會秘書長、運動教練協會秘書長等，國際方面包含亞洲教練科學委員會委員等，是做為體育署長來說難能可貴的經歷。

由於鄭世忠目前擔任足球協會秘書長，曾與前足協理事長、現為行政院副院長的鄭文燦一起共事過，引發外界聯想是因這層關係才在人事案中出線。對此，潘文忠表示，鄭世忠確實是足協秘書長，但也曾擔任過其他體育協會組織的職務，「鄭文燦剛好是理事長，鄭世忠並非因為連帶關係才擔任體育署長」。

潘文忠說，鄭世宗與鄭副院長熟悉是無庸置疑的，但這次評估是從過去這些年、未來的體育署任務與發展需求，經過整體評估過程考量，才確認此人事案。

陳宗彥也表示，足協秘書長是鄭世忠最近一次的體育組織職務，但鄭世忠也參與過很多體育組織，包括運動教練學會副理事長、中華奧會副秘書長等職務，主要考量鄭世忠體育經歷非常豐富，所以才拍板定案。