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震後82小時！1歲半嬰兒「母女雙雙獲救」　6月大小生命奇蹟存活

▲▼ 土耳其強震。（圖／翻攝自TRT Haber）

▲ 卡拉曼馬拉斯和阿德亞曼都有嬰兒歷經82小時的考驗獲救。（圖／翻攝自TRT Haber）

記者陳宛貞／綜合外電報導

規模7.8的世紀強震至今在土敘2國造成2.1萬人死亡，來自全球各國的救難人員仍努力搜救。一名僅1歲半的女嬰和媽媽受困82小時後獲救，還有一名僅6個月大的嬰兒在建築殘骸中保住性命，儘管黃金救援時間已過，奇蹟仍在發生。

根據土耳及TRT Haber，從卡拉比克市（Karabük）派往重災區卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaraş）的消防隊員靠著機具破壞瓦礫堆，在震後82小時救出一名1歲半女嬰和母親，交給醫療團隊。

從奧爾杜（Ordu）派往阿德亞曼（Adıyaman）的土耳其災害與應急管理局（AFAD）搜救小組也在建築殘骸中救出一名受困82小時的嬰兒，出生僅有6個月。

奧爾杜省省長索內爾（Tuncay Sonel）也發文分享這個振奮人心的好消息，「6個月大的嬰兒卡利斯（Yiğit Çalış）從廢墟中活著被拉出，這是奧爾杜AFAD和志願者的成果」，卡利斯現正接受治療。

這起地震已經成為近20年來最嚴重的10大地震之一，造成死傷慘重的原因有很多，時間就是其中之一，由於地震發生在凌晨，當時許多在床上睡覺的民眾都受困瓦礫堆中，再者因寒冷潮濕的天氣系統通過，惡劣天氣條件使救難隊難以挺進災區，救援和重建工作都面臨挑戰。

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