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社會 社會焦點 保障人權

藝人陳建州「安博盒子」看奧運惹公憤　盜版業者被起訴...求處重刑

▲▼陳建州否認用「安博盒子」看東奧　范瑋琪的影片驚見「白色物體」。（圖／翻攝范瑋琪臉書）

▲藝人范瑋琪PO文分享看2020年東京奧運畫面，被眼尖網友認出紅圈處的的白色裝置，就是引發侵權爭議的「安博盒子」。（圖／翻攝范瑋琪臉書）

記者黃哲民／新北報導

號稱可免費收看國內外各大頻道的電視機上盒「安博盒子」，上市後引發非法盜用電視頻道訊號的侵權爭議，2021年藝人陳建州、范瑋琪夫妻用「安博盒子」爽看奧運還PO文分享，引發抨擊，新北地檢署蒐證偵辦1年多，今起訴台灣安博企業公司負責人黃博詮與3名經銷商涉犯《著作權法》，並以4人犯行戕害我國國際聲譽，建請法官重判其中3名犯後態度不佳的被告。

「安博盒子」採取買斷方式，會員一次支付3000多元購買機上盒後，號稱可終身免費收看國內外各大頻道節目，遠比第4台月租費划算，但事實上播放的內容都是非法盜用電視頻道訊號，造成頻道業者損失不貲，刑事局於2021年2月曾掃蕩同類機上盒產品，「安博盒子」因應推出所謂「純淨版」新品，但新瓶裝舊酒，內容來源依然沒取得授權。

引爆社會關注「安博盒子」的主因，是藝人「黑人」陳建州夫妻2021年7月收看2020年東京奧運賽事，范瑋琪並在臉書PO文分享我國舉重好手郭婞淳奪金畫面，被眼尖網友發現他們用的就是「安博盒子」，但安博業者沒取得轉播授權，顯然是盜取花錢合法轉播業者的頻道訊號，網路一片罵聲。

▲刑事局電偵大隊破獲安博盒子盜錄包含愛爾達、緯來等正版影音，查獲兩機房粗估盜版營利金額逾10億新台幣。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊破獲「安博盒子」竊取愛爾達、緯來等電視頻道訊號的機房。（資料照／記者張君豪翻攝）

新北檢偵辦發現，台灣安博負責人黃博詮為了推銷「安博盒子」，向自己的2位不知情同學取得愛爾達電視等頻道會員帳號密碼，黃男接著與對岸盜版業者合作，向台灣2家資訊公司租用伺服器，利用付費合法收看電視頻道的方式，將節目訊號經由解碼器轉換成網路封包，透過租用的伺服器傳送到「安博盒子」。

檢方2波搜索黃男等人的機房，查出黃男涉用這種方式，取得國內外許多電視頻道訊號，光是國內就有緯來、八大、年代、三立、東森、中天、民視等電視業者共67個頻道訊號遭竊，外加日本朝日電視等5個頻道，都遭黃男非法侵害公開播送權。

不過，「安博盒子」本身只是單純機上盒，必須另外安裝「UBTV」、「UBLIVE」、「NTV」等APP軟體，才能收看接收到的非法來源節目，所以也有經銷商私下為消費者安裝解說，新北檢就查到陳姓經銷商與賴姓店長、鄭姓店員，在北市光華數位新天地的店面指導消費者安裝前述APP，還提供小抄備忘。

檢方指尊重智慧財產權已成全民共識，黃男4人犯行不但混淆消費者認知、形成侵權上下游產業鏈，更戕害我國維護智慧財產權的國際聲譽，且僅賴姓店長認錯，其餘3人均矢口否認犯罪，黃男更拒絕解鎖被查扣手機，以致無法進一步分析追查幕後不肖集團，犯後態度不佳。

檢方據此起訴黃男涉犯《著作權法》擅自以公開播送方法侵害他人著作財產權等罪嫌，陳男3人涉犯同法明知他人公開播送之著作侵害著作財產權，意圖供公眾透過網路接觸該等著作，指導、協助供公眾使用前目之電腦程式罪嫌，並建請重判賴姓店長以外的3嫌。

▲▼警方搗破安博盒子機房，切斷6個頻道，另逮捕7名經銷商。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲檢警搗破「安博盒子」機房切斷頻道。（資料照／記者邱中岳翻攝）

此外，檢方發現台灣安博還有57個來自美國境內的網址與IP，源源不絕提供盜取的頻道節目訊號，新北檢前年(2021年)12月創國內先例，聲請法院扣押這些網域獲准，再委請財團法人臺灣網路資訊中心（TWNIC）執行停止解析、全部斷訊，此舉引起許多「安博盒子」用戶哀號。

不過，檢方認為國內斷訊還不夠，研判這57個訊號來源，可能也是以合法會員身分掩護盜取而來，已向美方提供資料，透過司法互助請美國當地網路服務供應商從源頭切斷，美國去年(2022年)9月已受理。至於本案黃男2位同學、出租伺服器的資訊公司及未協助客戶安裝「安博盒子」APP的經銷商，則獲不起訴處分。

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