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蒙眼啪啪「蜜穴怪怪的」　男友手拿1物！妹子崩潰：A片不能學

▲性愛。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲男友「拿1硬物」想闖原PO蜜穴，真相崩潰了。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「各位直男啊，A片那幾招真的不能學！」一名女網友驚呼，交往2周年去台中遊玩，那一晚男友表示會有驚喜，沒想到原PO帶著眼罩享受激情時，忽然發現有一根「硬物」想闖進來，尤其觸感超奇怪，她趕緊掀開眼罩查看，當下崩潰又傻眼。對此，原PO認真勸世「性教育真的重要啊！」

一名女網友在Dcard分享一齣「荒謬又浪漫」的故事，上周是交往2周年紀念日，出遊前，男友還驚喜喊話「妳晚上就知道」，讓原PO害羞又期待回應，「很色欸！」原PO補充笑虧，男友是個理工男，「直男心路人皆知～所以我準備好戰服。」

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到了當天，小倆口去了高美濕地、百貨公司、爽吃屋馬、逛一中街等，之後才到旅館展開重頭戲。兩人開戰前，男友特地拿出眼罩增加情趣，讓原PO享受蒙眼的激情，不料前戲一結束，男友就跑去背包裡拿東西。

男友回來後，原PO發覺有「硬物」往她的蜜穴狂嘟，本以為男友等不及了，下秒卻驚覺不對勁，「男友那根在我左手，那這根是什麼？」而且「硬物」觸感有點粗與顆粒感。

▲女性如何體驗性愛（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO掀開眼罩，看到小黃瓜超傻眼。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

好奇心驅使下，原PO翻開眼罩查看，當下讓她崩潰又傻眼，「看到男友色瞇瞇拿著小黃瓜想嘟我！」原PO一度吐血直呼，「各位直男啊，A片那幾招真的不能學欸...性教育真的重要啊！」

原PO強調，男友挑選色色片的口味真的很奇特，「但他解釋只看過那部一次，想試試而已」，以為片中女生很享受。對此，原PO哭笑不得回應，「我不信」，希望透過男友的傻氣行為來勸導，「建議男性想要用點輔助，還是用情趣玩具比較好，小黃瓜真的先不要，只適合用來敷臉或涼拌。」

文章曝光後，「笑死，太有畫面感了，感覺你男友拿著小黃瓜一臉想討誇讚的表情」、「蛤～不好笑吧，不覺得很恐怖嗎」、「小黃瓜會不會太誇張，之前想用手指想說會讓女友噴水，結果隔周就發炎了，被念很久...早知道不要學A片了，性知識真的要好好學」、「看不太懂哪裡浪漫」、「我比較好奇最後小黃瓜的下場」。

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