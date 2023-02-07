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社會 社會焦點 保障人權

人妻想斬孽緣　小王到她臉書PO不雅照：看妳一輩子爛掉

▲▼洗澡,泡湯,泡澡。（示意圖／pakutaso）

▲許男為追回人妻，恐嚇要散布人妻裹浴巾的半裸照遭起訴。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

許姓男子與有夫之婦交往一陣子後，不甘心被分手，竟到人妻臉書貼上不雅照，揚言要告訴人妻的母親「看妳女兒多會玩」，「看妳一輩子爛掉」，還附上人妻洗完澡裹著浴巾的半裸照片，人妻和父母分別提告，台北地檢署7日依公然侮辱、恐嚇、妨害秘密等罪起訴許男。

據了解，許男和人妻熱烈交往期間，人妻曾自拍手伸進內褲、摸胸等性感照片給許男，許男也曾拍下人妻圍著浴巾、露出北半球正在吹頭髮的照片，但之後2人感情變淡，人妻希望分手，許男不願意，為了逼人妻復合，傳送1張疑似人妻裸身性交的照片給人妻，不過整張圖被1個大笑臉的貼圖遮住，其實無法明顯辨識照片中的人是誰。

因為人妻堅持不再與許男交往，許男變本加厲，直接到人妻臉書貼文，附上人妻先前自拍照，揚言要「看妳一輩子爛掉」，「把照片傳到妳公司」，還tag人妻的母親「看妳女兒多會玩」，人妻再也忍不住，和父母分別提告。

檢察官收案後先安排雙方進行調解，最終因條件談不攏而失敗，考量許男先前傳送的笑臉性愛照雖然無法辨識影中人，但之後許男po出的人妻自拍照，已經觸犯無故洩漏因利用電腦或其他相關設備知悉或持有他人之秘密罪，加上恐嚇要散布照片以及公然侮辱等3罪，依法提起公訴。

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