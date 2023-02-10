3星座容易淪為「愛情囚鳥」！愛到沒自尊也無所謂

▲在感情中終究還是不能過於盲目沉淪，應該保持一些清醒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者林郁婷／綜合報導

愛情雖然美好，但一段感情中要能對等看待，才能走得長久，不過有些人容易有戀愛腦，一旦有了喜歡的對象，就不顧一切付出，成為愛情的囚鳥，陷入進退兩難境地。《搜狐網》就點名有3星座的人容易淪落為愛情囚鳥，不但愛得太用力，愛到沒有自尊，就算把自己搞得傷痕累累也無所謂。

1.天蠍座

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天蠍座在不熟的人面前，總是表現出高冷的模樣，看似不好親近，然而一旦關係變得親近，就會展現出最真實的自己，在愛人面前更是如此，會將一切都投資在感情上，愛人愛得毫無底線，就算對方未付出平等的愛，他們也一廂情願。

2.雙魚座

雙魚座感情豐富，心中總是有許多小劇場，經常因戀愛而失去自我，他們只要有了喜歡的對象，就會盡全力付出，就算對方沒有把他視為全世界，也毫不在乎，佔有慾讓他們越陷越深，甚至成為愛情的囚鳥，但依舊樂在其中。

3.巨蟹座

巨蟹座非常顧家，而且很有責任感，談戀愛幾乎都是以結婚為前提，腦中會腦補各種結婚畫面，對待感情也義無反顧，只要是愛人想要的，他們都會盡全力配合，並且心甘情願，就算知道自己可能只是被利用，他們依舊難以放手。

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