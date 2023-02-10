撩到算你有本事！「史上最難撩」TOP3星座　水瓶一眼定生死

▲有些人像銅牆鐵壁一樣難撩，撩到他們的話算你有本事。（圖／v.lenghan提供，下同）



文／V仔

有沒有發現有些人不管你怎麼撩，他都是心如止水，千萬不要因此氣餒，因為有時候並不是你的問題，而是對方就像銅牆鐵壁一樣難撩，以下3個星座是「史上最難撩」，想撩到他們是難上加難，有成功撩到他們的話，算你有本事！

處女座



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想要撩處女座，甜言蜜語是沒有用的，他們只會覺得你太油條了，要入處女座的眼真的很難，因為他們不只對自己要求高，對戀人的要求也是一樣高，所以就算你全部都符合他們標準，只要被發現有他們不喜歡的小缺點，也會立刻被判死刑，所以想撩到處女座，就要把所有套路全部丟掉，只能用真心才有辦法打動他們。

天蠍座



天蠍座戒備心很強，尤其在感情方面，這輩子能讓他們心動的人，五根手指數得出來，而且他們很聰明，即使你演技再好，藏得再深，他們也能一眼看出你對他們有意思，不過他們會裝作不知道，所以如果你想撩天蠍，主動出擊、直球對決是最好的方法，他們喜歡棋逢對手的感覺，當你跟我在一樣高度，才有資格當我另一半。

水瓶座

水瓶座常常給人一種錯覺，就是你自己以為你撩到水瓶座，但水瓶座壓根對你沒意思，他們是屬於一眼定生死類型，第一眼就會決定，你是不是他的菜，不是他的菜，什麼花招都沒用，所以水瓶座沒有要給人撩的機會，想要成為他們的另一半，第一印象很重要，他們喜歡第一眼就能給他們驚艷感的人，所以要幫自己創造完美的第一印象。