撩到心癢！12星座男「最禁不起的誘惑」　辣妹一摸…他扛不住了

▲了解12星座男「最禁不起的誘惑」，女生們進可攻退可守。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

你曾因為男友愛上別人而被迫分手嗎？不知道該怎麼吸引喜歡的男生的目光？塔羅牌老師艾菲爾點名12星座男生「最禁不起女生什麼誘惑」，不只是顏值，可能是對方具有不可抗拒的魅力或是你本身所欠缺的優點，他指出，女孩們可藉此得到攻略，又能防備男友被誘惑，達到攻守一體的效果。

艾菲爾曾分析12星座男「最難抗拒的誘惑」：

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牡羊男

在誘惑這件事上非常兩極，會因為過度專注自己的事情而不被誘惑，卻又會因為冷落另一半而容易愛上野花，關鍵在於傾聽。不論是曖昧、交往階段，女生都要認真聽他分享的話題、甚至陪他做想做的事，牡羊男就容易傾心。

金牛男

戀家的金牛男，不喜歡有改變，因此可能難以想像他們會被誘惑。曖昧期的金牛男弱點在於「對家的想像」，想像一致就會讓他們莫名出現戀愛感；然而在交往後，有的金牛男會忍不住自身的慾望，跟與正宮截然不同的女生調情，並說服自己沒有想亂來。

雙子男

最怕的是無聊！雙子男會注意的女生通常都很有趣，無論是談吐或是生活經驗豐富，都能讓他們心生遐想。交往過程中的平淡，是雙子男外遇的主因，新的對象總是有新鮮感，會讓他們陷入不理性的情感中。

巨蟹男

心思細膩的巨蟹男，要誘惑到他需要下不少功夫，從大方向著眼、從細微處擊破，像是跟他喜歡一樣的小動物，在他跟朋友相處的場合，讓他感覺自在，偷偷地幫他把桌面整理好，會讓他們在心中不斷加分再加分，直到無法自拔。

▲獅子男想得到女生的崇拜。（示意圖／免費圖庫xframe）

獅子男

在戀愛中想得到的很明確，就是另一半「對他的崇拜」。曖昧期若女生用崇拜眼神看著他，稱讚他想被在意的點，就足以讓獅子男暈船；相反的，進入交往階段，崇拜減少，獅子男就可能被外來的野花灌迷湯。

處女男

其實處女男有點自虐，他們容易喜歡上「無法得到」的女生，對方越優秀他越追不到，反而會愛得無法自拔。所以吸引他的第一步，是提升自己、讓自己變優秀，並隨著自己的喜好來看待與處女男的關係，而非過度配合，他們就會自動進入曖昧模式。

天秤男

相當注重外表的天秤男，喜歡的是優雅氣質型的打扮，加上不凡的談吐，就能讓他們一見傾心。另外，天秤男也很注重另一半是否能參與他的社交生活，若有個女孩能陪著他出席朋友聚會，那麼心中就會大大加分。

天蠍男

在曖昧期與交往期截然不同，前期他們喜歡有挑戰性的女生，第一眼注意到女生是否有自己的個性與脾氣，若女方欲拒還迎會讓他們更瘋狂，交往後則不容易被誘惑，會認定你是心中唯一。

▲射手男對於不經意的親密動作，心馬上被撩走。（示意圖／記者黃克翔攝）

射手男

有著簡單內在的射手男，會直接被女生的外表誘惑，美艷火辣讓他們招架不住，若再加上巧妙世故的談話方式，略帶曖昧的表情眼神，甚至是不經意的肢體接觸，射手男的心就會光速被偷走。

摩羯男

還沒交往時，摩羯男會注意到獨立、有想法的女生，如果聊得來，就會開始幻想與對方一起生活的模樣，交往後喜好會有些不同，轉而希望另一半是顧家的，而不是有太多自己的活動。

水瓶男

不走傳統路線、不太會被溫柔可愛的女生吸引，反而注重對方的內在有沒有料，他們喜歡的是「才女」，聰明談吐對水瓶座而言是最大誘惑。交往後他們也不會停止與異性聊天，才女對他們的吸引力不會減退。



雙魚男

雙魚男有顆溫柔的心，某方面來說喜歡被呵護、關心，容易被大姐姐型的女生誘惑，只要女生展現出自信，同時又會照顧人，他很快就會進入曖昧階段，真正交往後也會因為被對方無微不至地照顧而死心踏地。