用對戀愛小心機　不知不覺讓他對你死心塌地

▲用對戀愛小心機，就可以在相處中分分鐘加溫。（圖／翻攝自unsplash，下同）



記者張惠媛／綜合報導

新的一年，你的桃花開了嗎？用對戀愛小心機，就可以在相處中分分鐘加溫，不知不覺讓心儀的他對你死心塌地！

牡羊座

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牡羊的個性不拐彎抹角，很簡單也很直接，加上他們無時無刻都是充滿活力的，這也讓他們容易有著比較強的自我主義，這些特質容易被看作是不成熟、強硬、衝動⋯⋯等，而面對愛情，他們容易「來得快、去得快」，因此作為牡羊的情人，一定要陪他玩出各種不同花樣，這樣熱愛新鮮感跟刺激感的牡羊，很容易就會被誘惑成功。



金牛座

無論在事業上還是愛情上，金牛都是走「穩定」的路線，他們很踏實，不喜歡生活上有太多的變化和不確定感，這會讓他們感到沒有安全感，金牛多半被人認為天生好脾氣、反應慢半拍，這也表示他們是很可靠的戀人，想要讓他對你死心塌地，那就記得多抱抱他，這種肌膚接觸的感覺會讓他們著迷。

雙子座

雙子座顧名思義就像一對東奔西跑但又被牽連在一起的雙胞胎，因此他們的個性也比較善變一點，對於一切未知的事物都有著很強的好奇心，雙子座喜歡變化，這種特質讓不了解的人經常產生不靠譜的感覺，但其實只要懂的跟隨他跳躍的思維、保持有趣的靈魂，對雙子座來說可是難以抗拒。

巨蟹座

巨蟹座的喜歡和不喜歡差別很大、很明顯，在愛上一個人時，巨蟹比較容易患得患失，因為內心較為敏感，會讓他們想得比較多，因此很需要安全感，同時巨蟹也會表現母性的一面，給予另一半各種在乎和關懷，所以如果讓他們很安心、能夠依賴你時，那就可以成功讓他對你死心塌地。

獅子座

獅子座自尊心不是一般高，非常在乎他人的眼光，尤其不要忽略他們的付出，因為獅子很渴望被關注、欣賞，想要讓獅子對你死心塌地，那就不要批評他的幼稚和虛張聲勢，可以經常鼓勵他，另外，適時地讓他們覺得你足夠可靠也非常重要。

處女座

不管是在事業上還是愛情上，處女座都有著完美主義的一面，甚至會有點潔癖的特質，因此在關係中需注意不要捻花惹草，其實處女很看重細節，只要你能夠在生活細節上表現你的貼心，那麼處女也會慢慢敞開心扉，這也是讓他對你死心塌地的關鍵。

天秤座

天秤是很看重人與人之間的關係的，尤其在感情中，他們更在意兩人的相處模式，或許天秤不擅於拒絕人，外人看來容易造成誤會，但其實他們的界線是很分明的，心裡相當清楚眼前的人在他心中的份量，而相當注意形象的天秤，如果可以讓他在你面前很自在，也會讓天秤感到安心。

天蠍座

天蠍總是一副冷酷的模樣，與神秘感劃上等號，但內心的他們沒那麼冷漠，情緒濃烈的他們，絕對忍受不了不忠與背叛，因為害怕失去所以會努力在感情中佔有主導權，天蠍面對愛情是很深情的，因此他們也需要對方的回應。

射手座

射手很需要有自己的個人空間，不喜歡被約束、熱於追求冒險，他們對於具有挑戰性的事物很感興趣，因此往往他們很需要跟自己同樣有著冒險精神的另一半，由於射手常常覺得自己不容易被理解，所以這個時候，你的理解會決定他是否能對你死心塌地。

魔羯座

大部分的魔羯都是很務實的，對於任何事都更在乎實際的那一面，因此他愛一個人的方式就是努力獲得成就，然後給伴侶更好舒適的生活，另外，魔羯不太會感情用事，可能會感覺你的魔羯伴侶沒有太細心關照你的情緒，可當有個人讓他感覺自己特別受到關心時，魔羯可是會因此淪陷的。

水瓶座

被稱為外星人的水瓶，頭腦是很清晰的，從來就只看自己認為是對的事物，不太容易因為旁人的話語就受到影響，骨子裡多少有點叛逆的成分，這也讓他們非常做自己，外人看來就更不容易理解，其實水瓶也是很需要個人空間的星座，因此能夠理解他、甚至懂得進退，會讓水瓶相當欣賞。

雙魚座

雙魚有著溫柔的性格，加上愛幻想的特性，因此不願面對不美好的事物，經常會帶著粉紅色的眼鏡看世界，美化別人也美化自我，而雙魚是很容易感動的物種，你的一個舉動、一個眼神都能決定他是否會對你產生情愫，所以想讓他對你死心塌地，那就陪著他一起享受愛情吧！