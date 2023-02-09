12星座男「最不想結婚」排行榜！「這類人」是永遠的花花公子

▲有些星座的男性，對結婚興致不高。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

對於婚姻每個人抱著不同的期待，有的人覺得結婚是通往幸福的殿堂；但也有人認為一輩子不婚才是最快樂的，尤其在這房價、物價高漲的時代，不婚才能無後顧之憂的躺平。日本星座運勢網站「占TV」就整理了12星座男性，最不想結婚的排行榜。

第12名 巨蟹座

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愛家的巨蟹男對婚姻相當熱衷，期待全家一起出遊、過節日。

第11名 金牛座

金牛男喜歡安穩的生活，認為結婚之後，日子會更穩定，容易與另一半白頭偕老。

第10名 獅子座

獅子男若找到心愛的女人，會想給她一場豪華的夢幻婚禮。

第9名 雙魚座

雙魚男喜歡談戀愛，結婚對他們來說是結束戀愛關係，開啟柴米油鹽醬醋茶的生活，會讓他們害怕。

第8名 天蠍座

天蠍男難以忘卻過去的傷痛，因此若曾有過情傷，就會很難再次鼓起勇氣結婚。

第7名 魔羯座

魔羯男是典型的工作狂，眼中只有工作兩個字，不會特別想到「結婚」。

第6名 天秤座

天秤男對另一半要求很高，總會覺得，「說不定有更好的」因而錯過結婚時機。

第5名 處女座

處女男是完美主義者，喜歡規律的生活，會害怕結婚後兩人生活習慣不同，自己的生活被打亂。

第4名 牡羊座

牡羊男喜歡靠自己的力量闖出一片天，若對目前現況滿意，他們並不會想結婚。

第3名 水瓶座

水瓶男特立獨行，遇到什麼有興趣的事情，就會廢寢忘食的研究，因此對他們來說，比起結婚不如將時間花費在自己感興趣的事物上，而且結婚後可能會被老婆「控制金流」，不如單身。

第2名 射手座

射手男個性自由奔放，心裡永遠住著一個小男孩，對他們來說，進入婚姻是一件非常束縛的事，她們比較希望可以談戀愛就好，不要被綁住。

第1名 雙子座

對於戀愛高手雙子男來說，他沒有自信可以愛一個女人到永遠，喜歡在外拈花惹草，甚至搞「二線關係、三線關係」，對他們來說，不結婚當個永遠的花花公子，是最理想的。

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