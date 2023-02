卡達航空客機起飛「30秒狂墜1000英尺」　嚇人速度險掉進波斯灣

▲卡達航空(Qatar Airways)波音787客機爆出「急速下墜」異常事件。(圖/翻攝自卡達航空官方推特)

記者張寧倢/綜合報導

卡達航空(Qatar Airways)最近被發現1月份曾有一架飛往丹麥的波音787客機報告異常事件。當時飛機才剛從卡達首都機場起飛不到2分鐘,準備向左轉彎時出於不明原因,飛行高度突然在30秒內驟降逾1000英尺(約300公尺),過程中測得的最快數據是以每秒15公尺的速度朝海面下墜。

A Qatar Airways 787 descended to just 800 feet shortly after take off from Doha in early January. Review and download data from the flight at https://t.co/K65b11Ew65 pic.twitter.com/2MXuAvc3DB — Flightradar24 (@flightradar24) February 8, 2023

綜合「澳洲新聞網」與「flightradar24.com」報導,這起客機「急速下墜」的驚魂事件發生在卡達當地1月10日凌晨,儘管當時並未被報導,但卡達航空公司最近經過內部調查後通報安全監管機構,事件也因此曝光。

這架編號QR-161航班當天凌晨1點59分從卡達杜哈的哈馬德國際機場(Hamad International Airport)跑道起飛,並在2點01分爬升至1850英尺(約560公尺)。此時,飛機正試圖向左轉,卻因不明原因急速下墜,不到30秒之內已驟降至距離波斯灣水域上空僅800英尺(約240公尺)的高度,且在第28秒時飛機下降的垂直速度還突破每秒50英尺(每秒15公尺)。

2023-01-10: Qatar Airways Boeing 787-800 (A7-BCO, built 2014) was sent into a steep descent in darkness a minute after takeoff from runway 16L at Doha Intl (OTHH), Qatar. Pilots changed to manual flying at the time. #QR161 to Copenhagen continued safely. https://t.co/LGm5omV1dx pic.twitter.com/u3hCMPmmNb — JACDEC (@JacdecNew) February 7, 2023

報導指出,所幸機長在失控墜海之前,順利讓飛機重新向上爬升,繼續飛往丹麥首都哥本哈根,經過大約6小時的航程後安全降落。卡達航空一名發言人表示,事件發生後已立刻傳送報告至相關部門,目前正在進行內部調查,公司將繼續遵循最嚴格的安全、培訓與通報標準,致力於以符合同業規範方式處理任何的調查結果。