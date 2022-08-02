裴洛西專機要去哪？20萬人緊盯「一路向東」　專家給答案

▲疑似載有裴洛西的專機起飛，目的地顯示未知，行蹤成謎 。（擷取自flightradar24）

記者邱晟軒／綜合報導

20萬人緊盯！美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計晚間飛抵台灣松山機場，並夜宿信義區君悅酒店。根據即時航班飛行狀況網站「Flightradar24」顯示，由裴洛西帶領的議員團，稍早前已於馬來西亞吉隆坡起飛。不過目的地顯示未知（N/A），且一路向東飛行，令外界好奇裴洛西是否在該架班機上。

根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）稍早前在推特上指出，可能載有裴洛西代表團的「SPAR19」已經離開吉隆坡，目前正在空中飛行。

至於為何如預期向台灣方向飛行？羅金引述消息人士說法表示，它將繞行菲律賓後，再前往台灣。「這是為了最大限度地降低安全風險。」

根據即時航班飛行狀況網站「Flightradar24」，載著裴洛西的呼號SPAR19的美國空軍「波音C-40C運輸機」15時42分已從吉隆坡的梳邦空軍基地（SZB）起飛，不過目前追蹤網站資訊上並未顯示目的地，線上超過近20萬人緊盯。