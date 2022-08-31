16架波音787真的買了！　他嗆「傳聞成事實」：舔美官員不覺羞愧？

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對華航採購16架波音787-9客機一事，國民黨立委賴士葆31日痛批，政府不該遮掩，甚至說謊，更不該指責媒體報導美國政要來政治推銷是惡意中傷，「如今傳聞都變成事實，這些舔美的官員不覺得羞愧嗎？」不過，交通部今天也做出澄清說明，客機汰換計畫從2018年就開始，這是長久經營，不是因為短期壓力才購機。

美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）4月與總統蔡英文會面時3度提到787飛機銷售案，但總統府中文新聞稿卻未提及相關發言，且現場中文口譯也「被消失」；豈料，華航董事會30日突拋震撼彈，通過採購16架波音787-9客機，交易總金額不超過46.08億美元（約台幣1416億元）。

賴士葆指出，當時有輿論質疑美國參議員來台政治推銷波音，雖然華航有官股，用納稅人的錢不需私相授受，但讓國人氣憤難平的包含以下五點：

第一、當時國安局長陳明通說這是認知作戰。

第二、外交部長吳釗燮說總統府收音不好，他也聽不清楚，惟全台灣人民都聽得很清楚。

第三、北美司長徐佑典說這樣說法傷害台美情誼，其心可議，還狡辯當天回音很大，翻譯很吃力。

第四、外交部次長田中光說外交部同仁很懊悔沒有翻譯好，事實真相是翻譯被消音。

第五、總統府英文新聞稿有刊出購買波音的內容，中文新聞稿卻「被消失」，口譯人員也未翻譯。對此，總統府發言人張惇涵當時解釋，中英文版本向來有所潤飾，「這是不知所云的鬼話啊！」

賴士葆表示，台灣被美方予取予求的天價軍購早已不是新聞，美國政要來台訪問重申台美關係堅若磐石的同時，台灣卻被迫開放萊豬進口、被推銷諸多商業利益，「政府不該遮掩，甚至說謊，更不該指責媒體報導美國政要來政治推銷是惡意中傷。」

「如今傳聞都變成事實，這些舔美的官員不覺得羞愧嗎？」賴士葆質疑，到底誰在進行認知作戰？到底誰在扭曲事實真相？誰在餵養人民假新聞？國安、外交官員滿口謊言，政府追查或約談假新聞只針對升斗小民和在野黨，執政黨官員有製造假新聞的豁免權，就是只許州官放火，不許百姓點燈。

交通部長王國材今天上午在受訪時說明，事實上華航購機已經評估多年，最近才確定購買787-9夢幻客機，主要是針對飛機對營運貢獻有多大來做效益評估，這是長久的經營，不是因為短期壓力才購機，廣體客機汰換計畫從2018年就開始，因為疫情關係，去年又重新啟動，未來還有3到5年的交機時間。