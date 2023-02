客機起飛滑行「引擎爆烈焰」機上載321人　驚悚瞬間曝光

▲飛機爆出一聲巨響之後,右側引擎爆出橘黃色火光 。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

泰國普吉島一架滿載321人的客機4日準備起飛,原定飛往俄羅斯莫斯科,但在跑道滑行期間,突然傳出一聲巨響,接著引擎竄出烈焰,輪胎也爆胎,機長趕緊中止起飛程序。所幸這起意外事件並未造成人員傷亡,所有人安全撤離。

綜合The Phuket News等報導,當地4日下午4時30分左右,這架俄羅斯藍色航空(Azur Air)的波音767-306ER客機當時載著309名乘客與12名機組人員,準備從普吉島國際機場(Phuket International Airport)起飛,並在跑道上滑行,目的地為莫斯科。

然而飛機卻突然爆出一聲巨響,右側引擎接著爆出橘黃色火光,輪胎也爆胎。機長眼見引擎起火,趕緊中止起飛程序。外傳飛機起飛出狀況時,時速已接近193公里。

#SANCTIONS: Engine blew up on a Russian Azur Air Boeing 767-300ER as it was taking off from Phuket, #Thailand to Moscow, #Russia.

All flights cancelled at the Thai airport from Saturday 4:30pm to Sunday morning. Time for all countries to stop allowing Russian airlines planes. pic.twitter.com/PNMKnvWNIj