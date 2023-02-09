桃園翁半夜如廁跌倒撞破水管！害1樓淹水　警消及時解危

▲桃園市徐姓男子今天凌晨在2樓起床如廁時不慎摔倒，撞破廁所內水管，大量自來水流至一樓。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區七旬徐姓男子今（9）日凌晨起床如廁，過程中不慎跌倒摔傷還撞斷廁所內水管，大量自來水流由二樓流至一樓，沉睡中的妻子發現後一樓已淹水，趕緊向警方求助。警方到場後除通知救護車將徐男救護外，立即關閉頂樓自來水閥，員警捲起袖子幫忙清理屋內積水，終於結束一場虛驚。

平鎮警分局平鎮派出所副所長林明信指出，住在平鎮區平德路75歲徐姓男子今天凌晨4時許起床上廁所，不慎跌倒摔傷，不慎將廁所內水管撞斷，導致大量自來水噴出從二樓溢流到一樓，整屋子裡都是積水，徐妻發現後嚇傻了，趕緊打電話報警求助。

▲警方協助清理屋內大量積水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮派出所警員蘇順志、林芳妤趕往現場，除安撫徐妻情緒外，立即通報消防人員到場救護，員警見一樓客廳到處是積水，夫妻倆年紀大行動不便，立即到頂樓水塔關閉水閥阻斷流水，並協助清理客廳積水。

所幸徐男傷勢經消防人員評估並無大礙，無須送醫。徐姓夫妻說，平時未與子女同住，僅因如廁摔傷造成水管破裂淹水，真是始料未及，所幸警消及時幫忙才能化險為夷，感謝再三。