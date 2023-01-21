叫救護卻來消防車？北市消防推「PA模式」搶急救先機

▲救護車。（示意圖／記者陳雕文攝）

記者游宗樺／台北報導

有時候報警叫救護車卻來消防車？台北市消防局前年開始推動PA（Pumper消防車-Ambulance救護車）連結勤務派遣模式，當獲報患者有心肺功能停止（OHCA）狀況，且最近的救護車到場來不及，因此除派遣鄰近的救護車外，也同步派遣最近的消防車攜帶AED出發，縮短反應時間爭取急救黃金時間。

台北市消防局表示，2021年1月24日起，開始推動PA連結勤務派遣模式，當119值勤員接獲心肺停止案件報案時，若遇到最近的救護車已出勤不在隊上，除派遣鄰近分隊的救護車支援外，也會同步派遣最近的消防車，攜帶自動體外心臟電擊去顫器（AED），趕赴現場進行心肺復甦術（CPR），並使用AED急救。

消防局表示，當OHCA案件發生時，搶救時間分秒必爭，因此在救護車來不及的情況下，由已受訓的消防隊員，開消防車帶著AED趕到現場進行施救，除可以將患者救回機率大幅提升，還可以用專業能力，來安撫患者的親友，減低其焦慮感。

消防局呼籲，民眾若發生危急狀況，像是突發性意識不清、發紺、脈搏呼吸微弱或不明等，應儘速撥打119由救護人員協助，以確保緊急傷病患就醫權益，同時，病情不嚴重的民眾可搭乘其他交通工具就醫，讓119救護車留給真正需要急救的人，以免危急傷病患錯失黃金急救時機，造成不可挽回的缺憾。