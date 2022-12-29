台南警、消超前聯合宣導　年前提款出遊皆安全

▲台南市警善化分局與台南市消隊局善化分隊，特別配合轄區台灣企銀舉辦防搶、防爆與防火宣導演練，讓民眾平安過好年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023年將到來，不到一個月馬上迎接農曆過年，過年時間民眾可能會提領大量現金，台南市警善化分局與台南市消隊局善化分隊，特別配合轄區台灣企銀舉辦防搶、防爆與防火宣導演練。

鑑於疫情景氣復甦又年節將近，屆時銀行勢必湧入大量提領新鈔的民眾，加上台灣中小企銀位處最熱鬧的中山路，交通四通八達為重要的交通樞紐是善化之咽喉，所以提款的民眾最多。

本次演習模擬銀行放置爆裂物接連遭受火警，且適逢春節年前返鄉及提款人潮眾多，現場立即啟動聯合防災機制，進行銀行緊急事故應變，台灣企銀依自衛消防編組任務分工，迅速進行通報、滅火、避難引導等各項應變及疏散逃生行動。此次演練由場所業者員工共同參與，藉此提升場所緊急事故應變能力，維護民眾生命財產安全。

消防局第四大隊大隊長蔡國保指出，共構大樓出入人潮眾多且複雜，倘發生緊急災害事故，將導致災害損失風險提高，藉由此次演練，提升銀行端的通報及整合能力，同時也強化警、消各單位互相支援及合作，落實通報聯絡機制及任務分工，使編組人員熟悉通報、滅火及引導人員避難疏散之要領，並呼籲各業者年節期間加強防火管理。另外居家應裝設住宅用火災警報器、天冷防範一氧化碳中毒並注意用火用電安全。期能提升民眾防火宣導觀念與習慣，讓民眾可以迎接新的一年並平安快樂享受新春佳節。