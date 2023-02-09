瘖啞男看病後舊疾復發跌坐路旁　桃警比手畫腳摸清身分助返家

▲設籍台北市的喑啞許姓男子昨天下午腿疾復發跌坐路旁無法動彈，大園警方發現後比手畫腳釐清身分，協助帶回派出所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台北市許姓男子昨（8）日下午搭車到桃園市大園區看醫生，結束看診後疑似腿部舊傷復發跌坐路旁久久無法起身，大園警分局員警發現後上前關心，許男為瘖啞人士，員警比手畫腳後仍無法溝通，先帶回派出所安置，後來在其外套口袋裡發現身分證件與電話，經與家屬確認身分後，找來計程車載送平安返回台北住家。

大園警分局指出，昨天下午3時許，大園派出所巡佐陳建台、警員賴沛誠巡邏行經大園區新生路某診所前，發現71歲許姓男子跌坐路旁，員警直覺可能身體出現狀況下車查看，許男面露痛苦，未料許男為瘖啞人士，員警比手畫腳後仍無法溝通。

▲姓男昨天下午腿疾復發跌坐路旁無法動彈，警方發現後載回派出所安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警後來發現許男外套口袋裡有皮夾，果然在皮夾裡找到其身分證與一張留有電話號碼紙條，員警依照證件上住址載老翁前往卻發現，該處已因桃園航空城徵收是間空屋，員警將許帶回派出所安置，再撥打紙條電話號碼確認身分。

許男姪子接起電話後說，許男是其叔叔，原本住在大園地區，因房屋被桃園航空城計畫徵收，最近才搬到台北與他們同住，因罹患糖尿病，習慣到固定大園區診所回診拿藥，才獨自搭車回大園，感謝警方及時協助，讓許男得以平安無事。