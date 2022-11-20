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基隆失智退警迷航70公里　桃園學弟查出身份協助返家

▲退休警察黃姓男子因失智症發作騎車迷途70公里。（圖／八德警分局提供）

▲退休警察黃姓男子因失智症騎機車70公里到桃園迷路。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

基隆市1名78歲退休警察黃姓男子，因失智症機車騎了70公里來到桃園市八德區，並不斷在街道繞圈子，員警獲報查出原來是退休學長，同時已被通報為失蹤人口，於是將他帶返警所安置，並通知家屬帶回。

▲警方獲報將退休的學長載返警所。（圖／八德警分局提供）

▲警方獲報將退休的學長載返警所。（圖／八德警分局提供）

八德分局大安派出所巡佐邱致誠、警員吳恭慶於19日執行巡邏勤務時，於16時許接獲民眾報案，稱在八德區福德一路國道二號橋下有一位失智老人，騎車原地往返打轉，直問路人這是那裡？熱心民眾遂報警，員警到場後耐心詢問，同時查詢車籍，赫然發現車籍地在基隆，惟老人沉默不語，在員警詢問是否有帶證件時，老人方從皮夾拿出敬老卡時，員警發現有張警察退休證，才知道原來該名失智老先生是黃姓大學長。

▲並通知家屬接回。（圖／八德警分局提供）

▲警方提供茶水並通知家屬接回。（圖／八德警分局提供）

經查詢學長家住基隆，被報失蹤協尋，員警遂先將學長帶返所休息，並提供茶水給學長食用，穩定黃男情緒後，立即連繫家屬，家屬接到電話後，欣喜若狂，懸掛的心方安定下來，趕緊從基隆趕來派出所，經詢問家屬了解原來是老學長患有輕微失智，昨日一早上出門，家屬下午未見父親返家，擔心病情發作，所以報警協尋，結果竟從基隆一路騎近70公里路到八德來，還好沒發生事故，家人很感謝員警提供水、食物等物給爸爸食用和協助表達萬分謝意，員警能為學長找到回家路，除開心外也提醒家屬要隨時注意行蹤，避免再次走失。

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