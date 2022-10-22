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桃園失智婦記不得回家路　警靠愛心手環暖助返家

▲警方靠愛心手鍊幫助迷途阿嬤返家。（圖／龜山警分局提供）

▲警方靠愛心手鍊幫助迷途阿嬤返家。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市80歲蔡姓阿嬤因罹患失智症狀，21日從家裡外出散步後在離家約2.5公里的巨蛋體育館附近，因失智症發作忘記回家的路，熱心民眾發現直接載到派出所，因老婦人沒帶任何證件面對警方詢問都無法明確回答，所幸眼尖發現老婦人手腕配戴愛心手鍊，依據編號查詢協尋中心順利聯繫上其子趕來派出所將母親帶回。

▲▼家屬接獲警方訊息迅速趕抵派出所將老婦接回。（圖／龜山警分局提供）

▲▼家屬接獲警方訊息迅速趕抵派出所將老婦接回。（圖／龜山警分局提供）

▲▼家屬接獲警方訊息迅速趕抵派出所將老婦接回。（圖／龜山警分局提供）

昨日11時許，龜山警分局大林派出所警員李哲宇擔服值班勤務、警員杜錦屏擔服備勤勤務，一位熱心民眾載著一位老婆婆在派出所外停留駐許久，卻害怕進入派出所，李員發現異常走出門詢問兩人看看有沒有需要幫忙之處；熱心民眾表示，看見阿嬤忘記回家的路，並在巨蛋體育館附近到處問人，所以才會載來派出所請員警幫忙。

阿嬤面對員警詢問竟完全不知自己的年籍資料，亦無攜帶任何證件及手機，一直很懊惱喃喃自語，在無計可施之際杜員眼尖發現阿嬤手上掛有愛心手環上面刻有編號，員警根據該編號向協尋中心查詢，順利取得蔡姓老婦兒子之聯絡方式。兒子接獲訊息迅速至派出所接母親回家，並感謝熱心民眾和警方的幫忙，他表示母親經常性走失非常困擾，才會向社會局申請愛心手鍊。

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