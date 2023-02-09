南投燈會feat.卡娜赫拉的小動物人氣旺　遊客朝聖跌2米水溝獲救

▲外地遊客逛南投燈會時失足跌落2米深排水溝，警所長與民眾及時救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投燈會於本周日（元宵節）落幕，兔年應景的「卡娜赫拉的小動物」主題讓大小朋友都為之傾倒，不過一名中年男子在春節連假期間自外地前往參觀時，不慎跌落2米深的水溝受困，頻頻呼救才被路過民眾發現報案求援，與警方合力將男子救起，所幸僅受輕傷無大礙。

今年南投燈會為期23天，縣政府指出今年配合兔年，以超夯貼圖IP「卡娜赫拉的小動物」為主題打造的最可愛燈會，果然引爆全台熱烈討論，不僅有眾多卡娜赫拉的小動物粉絲朝聖，也吸引許多好奇的民眾爭相一探究竟，使南投燈會成為近期最熱門的打卡景點之一，參觀人次超過500萬，周邊道路和停車空間也天天被車輛塞爆。

南投警分局指出，半山派出所所長林靖崴、警員張家榕日前至該燈會會場周邊要道預置車輛動線交通錐，返回派出所途中，看到民眾於路旁揮手，立即前往了解狀況，赫然發現路邊水溝中竟有一名男子呼救，立即協請附近參觀燈會的民眾協助，合力將男子成功救出。

▲今年的南投燈會參觀人次破500萬。（圖／南投縣政府提供）

警方表示，該名獲救中年男子身上有輕微擦傷，並指當時是趁春節假日前往參觀2023南投燈會活動，卻不慎跌落路旁水溝，因溝深達2米、無法自行脫困；1位民眾路過聽聞呼救聲前往試圖將他拉起，但僅憑1人使不上力，所幸剛好有執勤員警經過，經警民合作才成功協助脫困，也讓外地遊客感受到南投民眾及員警的熱心與溫情。