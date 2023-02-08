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聯合國預估土耳其大震傷亡恐突破2萬　世界展望會和時間賽跑開展救援行動

▲▼土耳其,地震,敘利亞,台灣世界展望會,救援,捐款。（圖／台灣世界展望會提供）

▲土耳其發生強震造成房屋倒塌、民眾受困，救難人員進入瓦礫堆進行挖掘搶救。

圖、文／台灣世界展望會提供

2月6日清晨，土耳其與敘利亞發生芮氏規模7.8的地震，是近百年來襲擊土耳其的最強震。截至2月7日中午為止，土敘兩國的死亡人數已超越4300人，因地震發生時間為當地清晨4點，大部分民眾在睡夢中來不及逃生遭掩埋，考量到震央加濟安泰普（Gaziantep）目前低溫-6°C的寒冷氣候，加大受災民眾的生存難度；對於土耳其南部及敘利亞西北部大量的難民及境內流離失所者，在地震造成第一波傷害後，後續要如何在殘破、冰冷的災區維生是更大的挑戰。

台灣世界展望會表示，此次事件一發生、世界展望會旋即做出回應，第一時間展開救援工作，行動將涵蓋土耳其的加濟安泰普（Gaziantep）和桑尼烏爾法（Sanliurfa），以及敘利亞北部的阿扎茲（Azaz）、阿夫林（Afrin）和伊德利卜（Idlib）等地。以提供民眾維生物資為首要任務，包括抵禦嚴寒的帳棚、衣物、毯子、床墊、防水布、食物、以及乾淨可用的水資源；因為該地區的醫療設施和集體緊急避難所急需燃料供暖、供電、以進行搶救工作，展望會已開始向災民收容所分發燃料和暖爐，以求加快搜救進度並保障災民生存需求。

台灣世界展望會會長李紹齡指出，世界衛生組織預估此次地震死亡人數可能達2萬人，這是台灣921大地震近十倍的數字，希望台灣民眾響應捐款https://reurl.cc/bGZDRr，成為土敘災民與孩子們艱困時刻的力量，陪他們重建未來。

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