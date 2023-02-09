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「牆壁在眼前裂開」土耳其4寶媽大地震嚇到尖叫　急帶小孩逃命

▲▼　土耳其加濟安泰普（Gaziantep）災後現場。（圖／路透）

▲土耳其加濟安泰普災區現場。（示意圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其6日規模7.8大地震迄今造成上萬人喪命。在靠近震央附近的加濟安泰普（Gaziantep），一名母親回憶起天搖地動的那一刻，「家裡牆壁開始裂開」，趕緊帶著正在尖叫哭喊的孩子們逃命。

太陽報報導，這場大地震的許多災民的家園被震垮，有人只能在瓦礫堆旁度過寒冷夜晚，無家可歸，這對養育4名孩子的母親格澤爾（Muazzez Gezer）與她的孩子們來說，也不例外。格澤爾一邊用爐子煮熱茶，一邊回憶起地震發生那天，把還穿著睡衣的孩子們拖到街上的過程。

「地震那時我們都睡著了，接著家裡牆壁開始裂開」，格澤爾說，當時地震搖晃速度越來越快，孩子們開始尖叫哭喊，「我們都在尖叫」，但這無法阻止地震停下來，趕緊帶著孩子們逃出家門，下一秒，石塊、屋頂瓦片轟然倒塌。

▲▼　土耳其加濟安泰普（Gaziantep）災後現場。（圖／路透）

加濟安泰省普城市擁有200萬人口，位在土耳其南部，也在這次規模7.8地震震央附近。格澤爾一家與其他數十名來自貧困社區的災民面臨同樣無家可歸的狀況。另名42歲母親雅絲（Nazli Bulut Yas）說，不知道孩子們何時才能重返校園，如今需要麵包、水來繼續活下去。

隨著搜救行動持續，死亡人數恐怕持續攀升。最新死亡人數統計，土耳其1萬2391人死亡；敘利亞2992人死亡，兩國合計共1萬5383人喪命。

▲▼　土耳其加濟安泰普（Gaziantep）災後現場。（圖／路透）

▲▼　土耳其加濟安泰普（Gaziantep）災後現場。（圖／路透）

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