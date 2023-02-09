　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘參選2024有3前提！　「回鍋國民黨參選」2門檻難過

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘是否會重返國民黨並投入參選2024總統大選，他表示，「要等國民黨辦法出來」。藍營人士認為，國民黨想讓郭台銘回鍋有2大門檻要闖關，而且郭是否參選也有3個關鍵前提，分別為確定被提名、一定要打贏、非民進黨執政。

▲▼鴻海創辦人郭台銘受訪。（圖／ETtoday攝影中心）

▲郭台銘被問到是否重返國民黨參選2024大選，坦言要等國民黨的辦法出來。（圖／ETtoday攝影中心）

藍綠白陣營已開始布局2024總統大選，民進黨部分，外界普遍看好副總統賴清德及駐美代表蕭美琴的「德美配」組合；而前台北市長、民眾黨主席柯文哲早先已宣布參戰，但副手人選尚未出爐。

根據《聯合新聞網》報導，國民黨人士認為，若國民黨想讓郭台銘回鍋，要先破解2大門檻，一是郭退黨尚未滿4年，最快今年9月才能重新取回黨籍，二是拿回黨籍之後，還要等上4個月才能獲得參選資格；除此之外，郭是否參選也有3個關鍵因素需要考慮，分別為確定被提名、一定要打贏、非民進黨執政。

▲▼ 郭台銘8日前往佛光山弔信星雲大師。（圖／郭台銘辦公室提供）

▼▲郭台銘8日前往佛光山弔唁星雲法師。（圖／郭台銘辦公室提供）

▲▼ 郭台銘8日前往佛光山弔信星雲大師。（圖／郭台銘辦公室提供）

對於外界的猜測，郭台銘昨日（8日）前往佛光山弔唁星雲法師，被問到相關計畫，他表示，之後會與立法院長王金平碰面，向大家請教一些台灣未來的方向，至於會不會重返國民黨，「我實在也不好講任何事情，要等國民黨辦法出來。」

國民黨發言人林家興表示，目前全黨團結專注在3月4日南投補選延長賽，之後才會進行下一階段規劃，具體處理相關辦法，一定會團結整合所有不滿民進黨傲慢濫權的力量，一起促成政黨輪替、下架民進黨。

回顧郭台銘與國民黨的過往，郭在2019年9月12日悍然宣布退黨，同年9月27日被註銷黨籍，依據《國民黨黨員退黨辦法》2020年修正的最新規定，他最快也要等到今年9月27日之後才能再次申請入黨，屆時勢必趕不上黨內初選。國民黨會如何解決這個難題，後續發展仍有待觀察。

ET快訊
明雨區擴大！下周「回到8℃冬天」　最冷時間曝
「台灣隊」聽微弱聲音！　5小時救出土耳其女
重大突破！　「台灣隊」前進土耳其正式列入聯合國官網

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭台銘參選2024有3前提！　「回鍋國民黨參選」2門檻難過

國台辦喊話恢復16航點　陸委會：正進行必要評估及討論

夏立言訪陸「傳見國台辦主任」　陸委會：應維護台灣尊嚴

王世堅「這4字」評柯文哲選總統　曝「藍白合」終極模式

王世堅斷言「陳建仁不會選總統」　稱「德美配」最強但有1變數

民進黨斬學倫爭議「切結書」曝光　賴清德：要禁得起檢驗

吳怡農力挺蔡培慧　「替年輕人爭一口氣」

土耳其震災台灣火速支援　蔡英文提醒：注意安全、平安返國

賴清德：盤整區域立委選情　估4月討論

郭台銘披藍袍選總統？　張麗善：只要認同國民黨理念誰都歡迎

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

霸道貓闖龜宅「單手壓制」屋主　殺氣回眸望鏡頭！網笑：狠角色

動員10人扛170公斤邯鄲爺　他為老闆祈福！喊明年再來

台灣汪汪隊帥氣執勤身影曝　挺災區鑽瓦礫堆「搜索希望」

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

台灣自己種出藍莓了！阿里山產地直送　「昨天還在樹上」新鮮嚐得到

郭台銘參選2024有3前提！　「回鍋國民黨參選」2門檻難過

國台辦喊話恢復16航點　陸委會：正進行必要評估及討論

夏立言訪陸「傳見國台辦主任」　陸委會：應維護台灣尊嚴

王世堅「這4字」評柯文哲選總統　曝「藍白合」終極模式

王世堅斷言「陳建仁不會選總統」　稱「德美配」最強但有1變數

民進黨斬學倫爭議「切結書」曝光　賴清德：要禁得起檢驗

吳怡農力挺蔡培慧　「替年輕人爭一口氣」

土耳其震災台灣火速支援　蔡英文提醒：注意安全、平安返國

賴清德：盤整區域立委選情　估4月討論

郭台銘披藍袍選總統？　張麗善：只要認同國民黨理念誰都歡迎

42歲孫淑媚太凍齡！　親揭保養秘方「竟拿食用油直接擦臉」

肯驛旅遊結合星宇航空與沖繩海麗克蘭尼酒店　推星海之戀4日遊

撩到心癢！12星座男「最禁不起的誘惑」　辣妹一摸…他扛不住了

靠特斯拉狂賺1500億！大金主加碼30億投資推特　估3倍報酬

搭機1動作被訓斥　台大醫：出國請當個有水準台灣人

每天喝茶有益健康？營養師證實：有2大好處！但溫度要注意

郭台銘參選2024有3前提！　「回鍋國民黨參選」2門檻難過

「台灣隊」聽微弱聲音！5小時救出土耳其女　恢復生命跡象

正妹Coser脫了「大G溢出比基尼」　網封新一代南半球女王

白宮：持續協助台灣防禦　美中衝突非不可避免

偽藥爆乳妹再嗆警！狂發10限動「追IG還黑我...月薪是你年薪」

政治熱門新聞

幕後／管你是誰！國安高層出國也被海關擋　家人全退關回家

王世堅「這4字」評柯文哲選總統　曝「藍白合」終極模式

夏立言率團訪陸　陸委會：應維護台灣尊嚴

王世堅斷言「陳建仁不會選總統」　稱「德美配」最強但有1變數

妻抗癌7年去年選前離世　張斯綱哀憶：在終點站等我們會合

郭台銘披藍袍戰2024？稱等回黨「辦法」　國民黨回應了

國台辦喊話恢復16航點　陸委會：正在評估

柯站邊邊爭議　戴錫欽點名觀傳局長

快訊／國安會官員確定對海關態度不當　總統府大怒「火速拔官」

斬學倫爭議「切結書」曝光　賴清德：要禁得起檢驗

林智堅訴願遭駁回　林濁水回憶民進黨一舉動：太奇怪了

快訊／蔣萬安公布3名副發言人名單

郭台銘弔唁星雲　2024選不選「交由台灣人民決定」

土耳其震災台灣火速支援　蔡英文提醒：注意安全、平安返國

更多熱門

相關新聞

王世堅「這4字」評柯文哲選總統　曝「藍白合」終極模式

王世堅「這4字」評柯文哲選總統　曝「藍白合」終極模式

台北市議員王世堅和前台北市長、民眾黨主席柯文哲曾經在台北市議會「相愛相殺」多年，針對柯文哲要參選2024總統，王世堅8日接受網路節目《下班瀚你聊》中提到，他只能用四字形容「待價而沽」，同時他也提出「藍白合」可能出現的終極模式為「友軍」，而關鍵在鴻海創辦人郭台銘身上。

郭台銘披藍袍選總統？　張麗善：只要認同國民黨理念誰都歡迎

郭台銘披藍袍選總統？　張麗善：只要認同國民黨理念誰都歡迎

郭台銘披藍袍戰2024？稱等回黨「辦法」　國民黨回應了

郭台銘披藍袍戰2024？稱等回黨「辦法」　國民黨回應了

郭台銘回國民黨選總統？　賴清德笑了

郭台銘回國民黨選總統？　賴清德笑了

下一步重返國民黨？ 　郭台銘低調：要等藍營辦法出來

下一步重返國民黨？ 　郭台銘低調：要等藍營辦法出來

關鍵字：

郭台銘國民黨

讀者迴響

熱門新聞

壽司郎屁孩自願退學　原因曝光

快訊／劉亞仁驚爆非法用藥！　公司證實：積極接受調查

獨／A先生前屋主住10年沒怨噪音　隋棠豪宅仲介：社區都知誰是惡鄰

學生遭大媽逼讓博愛座！台鐵回應了

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

起底隋棠鄰居「花這金額買下」！網秒懂：難怪這麼氣

鄰居怒提「隋棠7罪狀」開戰了！揪1證據照反擊

下周雪崩式降溫！一天驟降10°C

口交恐罹喉癌、11種性病！先刷牙竟是錯的

包皮包住18年！醫一褪下…他嗨喊「從沒有這感覺」爸媽羞爆

終於等到「室內脫口罩」！王必勝證實明天記者會宣布

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

隋棠「人設是好好太太」　她4字戳破盲點

台鐵車廂餵母乳！大媽酸「餓一下又不會死」

員警聽到了！隋棠家「踱步聲」約2秒

更多

最夯影音

更多
搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄

搜救員成功挖出多名孩童　瓶蓋給水！暖喊：別放棄
隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

隋棠最新回應「不想刺激鄰居太太」　反擊樓下鄰居列7罪狀嗆高傲胡言

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

台第二梯搜救隊抵土耳其　90人＋2汪英雄挺進災區

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

阿公人生的畢業典禮！　金孫踩罐對喝溫柔告別

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

瓦礫堆中尋獲奇蹟女嬰　勇母「搏命產子」後離世

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面