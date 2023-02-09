郭台銘參選2024有3前提！　「回鍋國民黨參選」2門檻難過

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘是否會重返國民黨並投入參選2024總統大選，他表示，「要等國民黨辦法出來」。藍營人士認為，國民黨想讓郭台銘回鍋有2大門檻要闖關，而且郭是否參選也有3個關鍵前提，分別為確定被提名、一定要打贏、非民進黨執政。

▲郭台銘被問到是否重返國民黨參選2024大選，坦言要等國民黨的辦法出來。（圖／ETtoday攝影中心）

藍綠白陣營已開始布局2024總統大選，民進黨部分，外界普遍看好副總統賴清德及駐美代表蕭美琴的「德美配」組合；而前台北市長、民眾黨主席柯文哲早先已宣布參戰，但副手人選尚未出爐。

根據《聯合新聞網》報導，國民黨人士認為，若國民黨想讓郭台銘回鍋，要先破解2大門檻，一是郭退黨尚未滿4年，最快今年9月才能重新取回黨籍，二是拿回黨籍之後，還要等上4個月才能獲得參選資格；除此之外，郭是否參選也有3個關鍵因素需要考慮，分別為確定被提名、一定要打贏、非民進黨執政。

▼▲郭台銘8日前往佛光山弔唁星雲法師。（圖／郭台銘辦公室提供）

對於外界的猜測，郭台銘昨日（8日）前往佛光山弔唁星雲法師，被問到相關計畫，他表示，之後會與立法院長王金平碰面，向大家請教一些台灣未來的方向，至於會不會重返國民黨，「我實在也不好講任何事情，要等國民黨辦法出來。」

國民黨發言人林家興表示，目前全黨團結專注在3月4日南投補選延長賽，之後才會進行下一階段規劃，具體處理相關辦法，一定會團結整合所有不滿民進黨傲慢濫權的力量，一起促成政黨輪替、下架民進黨。

回顧郭台銘與國民黨的過往，郭在2019年9月12日悍然宣布退黨，同年9月27日被註銷黨籍，依據《國民黨黨員退黨辦法》2020年修正的最新規定，他最快也要等到今年9月27日之後才能再次申請入黨，屆時勢必趕不上黨內初選。國民黨會如何解決這個難題，後續發展仍有待觀察。