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網友被告道歉了「獲恩恩爸和解」　逆轉力挺討公道：新北市府道歉

▲▼ 恩恩爸6/6日赴新北消防局聽音檔，後出面說明 。（圖／記者陳以昇攝）

▲恩恩爸提告網友妨礙名譽，目前已與其中1人達成和解。（圖／記者陳以昇攝）

記者趙蔡州／綜合報導

恩恩爸為了替病亡的兒子討公道，經常在臉書發文討論相關事件，不料日前遭網友在批踢踢、臉書留言攻擊他，氣得他決定提告網友妨礙名譽。對此，恩恩爸8日表示，他年前提告了2位網友，其中1位網友犯後態度良好，溝通後解開許多的誤會，對方也認同他的想法，因此決定與該網友和解。

恩恩爸8日晚間在臉書表示，他年前提告2位網友妨礙名譽，目前已與其中1名李姓網友和解，原因有2點，第一點是對方犯後態度良好，願意親自道歉，且同意他公開道歉的影片，第二點是念在對方是初犯，且生活並不好過，「經過整個年假的思量，我很艱難的選擇原諒，新的一年就從這件良善的事情開始吧」。

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他感嘆，這件事情讓他與李先生都成長了很多，也解開許多的誤會，「未來，請你務必不要再輕易相信帶風向的報導和網路上偏激的言論，請審慎的明辨是非」、「我期許，未來的生活我們都很好，最後請務必把我和恩恩的這份良善傳遞下去」。

▲▼恩恩爸與網友和解。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）

▲李姓網友在臉書貼出道歉文。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）

恩恩爸轉貼了李姓網友的道歉文。李姓網友道歉說，他因為心情不好，情緒控管不佳，在臉書發文不當，留言謾罵林先生（恩恩爸），造成林先生心理不舒服與痛苦，在此向林先生道歉，請原諒我的過錯，「我被某些媒體刻意的錯誤報導，導致認知錯誤，聽完報案錄音檔後，才知道我真的錯了」。

李姓網友指出，原來缺失是衛生局和消防局人員處理當，侯市長包庇下屬且督導不周，只會逃避不敢面對，「林先生只是想向新北市政府、向侯市長討公道，發生這麼大缺失，卻沒有人出來負責、道歉、認錯」。

李姓網友最後說，經與恩恩爸充分溝通後，了解事情的原委在於新北市獨創的SOP，導致發生81分鐘的救護車悲劇，「我在此聲援林先生的訴求，鄭重要求新北市府及轄下衛生局、消防局向林先生全家道歉」。

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