江西召開「適齡未婚女青年」座談會　簽訂《抵制高價彩禮承諾書》

▲江西召開「適齡未婚女青年」座談會，會後集體簽訂《抵制高價彩禮承諾書》。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者林彥臣／綜合報導

江西省吉安市遂川縣的戴家埔鄉於近日召開了一場「適齡未婚女青年座談會」，倡導婚嫁新風氣，受邀參會的30名各村適齡未婚女青年集體簽訂了《抵制高價彩禮承諾書》。

根據《澎湃新聞》報導，遂川縣政府官網介紹，為進一步倡導婚嫁新風，深化移風易俗改革工作，助力鄉村文化振興，1月30日上午，戴家埔鄉黨委、政府組織召開適齡未婚女青年座談會，會議邀請了各村適齡未婚女青年共30人。

座談會上，大家結合自身情況暢談對於目前「高價彩禮」以及移風易俗工作的看法，集體簽訂抵制高價彩禮，倡導移風易俗承諾書，引導各領域青年爭做文明新風的倡導者、社會主義核心價值觀的踐行者。

戴家埔鄉通過此次活動，進一步引導廣大群眾樹立婚嫁新理念，推行婚事新辦倡新風，並鼓勵青年能自強自立、不攀不比，以實際行動彰顯青年擔當，營造文明節儉辦婚事的良好社會氛圍，在茶鄉戴家埔吹起一股文明新風。

會上，該鄉黨委負責人表示，深化移風易俗改革是當前以及今後很長一段時間的重點工作，關係到鄉風文明建設、鄉村振興戰略的有效實施，廣大黨員群眾要充分認識開展移風易俗工作的重要性和緊迫性，發揮先鋒模範和帶頭作用，多措並舉推動移風易俗工作走向常態化、制度化。