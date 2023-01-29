西漢「葬玉」封九竅存屍　海昏侯塞住「羞羞」部位求永生

記者任以芳／江西報導

十多年前，江西南昌新建區大塘坪鄉觀西村一座古墓被盜，由於墓室保留完整引起外界高度關注，大陸考古專家經過5年多反覆鑑定，證實被盜古墓的墓主人是「漢廢帝」劉賀，並且挖出許多珍貴玉器、黃金以及劉賀的棺槨。博物館人員接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問時表示，海昏侯墓出土共計230斤黃金，在當時極其奢華，同時發現漢代「藏玉」方式，用玉器封住九竅，包括男女「羞羞」的部位。

▲ 海昏侯墓出土一比一漢代馬車陪葬品 。（圖／記者任以芳攝）

位於江西南昌海昏侯墓裡面埋葬「曾經的大漢天子」，當盜墓者被揭發後，讓這座沈睡的古墓被世人發現。當年大陸考古專家探勘100萬平方米、發掘1萬平方米，發現劉賀墓藏的珍寶眾多、一比一漢代馬車陪葬，是大陸目前發掘面積最大，保存最為完好，也是出土文物最豐富的漢代列侯級別古墓。

工作人員向《東森新媒體ETtoday》記者介紹，「初步統計，共出土玉器500多件，超過曾侯乙墓出土玉器的數量。玉器種類繁多，依這用途分為禮儀、佩飾、喪葬、陳設、日常生活用玉，以及鑲嵌配飾用玉等六類。」

▼ 青銅雁魚釭燈，有環保循環功能，古時最早節能燈。（圖／記者任以芳攝）

▲ 劉賀的私印 ，距今千年。（圖／記者任以芳攝）

由，漢代印章等級森嚴，可分為兩類：官印和私印。出土的海昏侯兩方印都是私印，所以形制不受官印所限，多以蛇、龜、瓦、鼻、覆鬥等形式為主。

海昏侯墓出土兩枚玉印十分珍貴，一是「龜紐」-大劉記印，印面為正方形，邊長1.8釐米，高1.64釐米，和田白玉材質。二是「蟾蜍鈕」非常少見的，玉印字體是篆書「劉賀」，都是證明海昏侯身份鐵證。

▲ 海昏侯墓出土「葬玉」 。（圖／記者任以芳攝）



大陸考古學家也發現西漢「葬玉」傳統，在劉賀遺體四周和棺槨之間出土大量的玉璧，主要引導墓主靈魂升天的重要殮屍玉器，在戰國兩漢時期十分盛行。這些玉璧大多是清、綠色。尺寸極大，是一種專門用於喪葬的禮器。

談到西漢「葬玉」傳統，工作人員指出，劉賀屍身已朽，周圍有40多件玉器圍繞，古人認為玉能寒屍，用玉填塞九竅，覆蓋身體四周，可防精氣外溢，永保屍身不壞。

所謂的九竅分別是眼，耳，鼻，口，肛，以及男女「羞羞」生殖器官。「九竅塞」是用玉石製作，對應器官部位名稱是「瞑目」，「耳塞」，「鼻塞」，「玉晗」，「肛塞」，「玉圭」。

▼ 西漢「葬玉」九竅塞之一的「肛塞」。（圖／記者任以芳攝）

▲馬蹄金陪葬。（圖／記者任以芳攝）

除了玉器數量驚人，海昏侯主棺、棺外、身下藏有金餅，出土黃金達478件。劉賀墓出土大馬蹄金17枚，小馬蹄金31枚，共有48枚，馬蹄金寫的上、中、下，至今還是沒有破解代表意義。

其他有金餅385枚，麟趾金25枚等，全部黃金總重量120公斤左右， 每塊價值相當於10萬元人民幣，創下中國漢墓考古發掘出土，黃金物品數量最多歷史記錄。

▲ 挖出金餅385枚，麟趾金25枚等，全部黃金總重120公斤左右。（圖／記者任以芳攝）

至於海昏侯究竟是誰，為何如此有錢？他是西漢歷史上漢武帝的孫子之一劉賀，父親曾經是漢武帝朝熱門的太子人選劉髆，祖母是武帝後期十分寵愛的嬪妃李夫人，李夫人的兄長是西漢名將李廣利。

公元前88年，父親劉髆去世以後，當時只有5歲的劉賀繼承父親所有爵位和封地，成為諸侯王之一「昌邑王」。在公元前74年中旬，時年21歲的漢昭帝毫無徵兆的駕崩，因為沒有後代子嗣，以霍光為首的大臣選擇19歲的劉賀當繼承人。

但劉賀只當了27天的皇帝，大臣霍光找當時的皇太后，聯名下詔將劉賀廢黜，羅列多達1127條荒唐行為，包含破壞漢室禮制、淫亂後宮、不聽諫言等，相關的事情都記被載於《漢書·霍光金日磾傳》。

廢黜後的劉賀回封地，沒了「昌邑王」封號，變成了只有2000戶食邑的貴族，日子還是過的相當富裕，卻毫無自由，因為朝廷組織一群人日夜看守劉賀，沒多久一道詔書下來，劉賀被貶為「海昏侯」，最後極度抑鬱中走完一生，享年33歲。

▼ 西漢海昏侯劉賀。（圖／記者任以芳攝）