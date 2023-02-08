吳怡農力挺蔡培慧　「替年輕人爭一口氣」

▲吳怡農今天前往南投力挺蔡培慧。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨青年部8日由青年部副主任謝子涵帶隊，率領10位國務青組成「國務青陪慧團」，在壯闊台灣聯盟理事長吳怡農、南投縣議員沈夙崢等黨公職陪同下，共同赴南投黃昏市場、家樂福夜市，替南投縣第二選區立委補選候選人蔡培慧掃街、拉票，期盼3月4日能替南投年輕人爭一口氣。

吳怡農表示，很榮幸跟許多年輕人站在一起支持蔡培慧，她是個非常真誠的人，過去在921地震後回到家鄉擔起重建工作，負責家園的重建及產業的振興，而後她不論在社會運動上關心農民、在意農村的發展，在立法委員抑或是行政院中部聯合服務中心期間，念茲在茲的都是家鄉南投，這樣真誠的人，值得讓所有的朋友站出來支持，期盼3月4日成功將蔡培慧送進立法院。

國務青代表楊林雨潔表示，「國務青培慧團」以南投子弟及各地大學生組成「陪慧團」展開南投輔選，今日來到南投力挺蔡培慧，正是因為她做到太多國民黨做不到的事，從經濟、民生、建設、到交通規劃，都有青年的聲音，蔡培慧不只顧青年更讓青年有能力可以拚生活。

楊林雨潔強調，南投需要的正是蔡培慧這樣的立委，一個真正會做事的立委才能替青年們爭一口氣。年輕人只力挺會積極做事、能面對問題、解決問題且拒絕權貴世襲的立委。拜託大家3月4日一起把票投給蔡培慧，支持青年的聲音。