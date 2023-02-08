綠青年部「國務青培慧團」feat.吳怡農　南投夜市掃街助攻蔡培慧

▲民進黨青年軍和吳怡農赴南投，號召年輕人相挺蔡培慧。（圖／蔡培慧競選辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第二選區立委補選下月舉行，民進黨青年部出動南投子弟所組成的「國務青培慧團」，與壯闊台灣聯盟理事長吳怡農齊赴南投，為綠營候選人蔡培慧掃街、拉票，期盼3月4日能替南投年輕人爭一口氣。

民進黨青年部副主任謝子涵今天率領10位南投子弟及各地大學生，在南投縣議員沈夙崢等黨公職人員陪同下，與吳怡農共同前往南投黃昏市場、家樂福夜市，為蔡培慧輔選。

國務青代表楊林雨潔表示，蔡培慧做到太多國民黨做不到的事，從經濟、民生、建設、到交通規劃，都納入青年的聲音、讓青年有能力可以拚生活；她強調，南投需要蔡培慧這樣真正會面對並解決問題、積極做事且拒絕權貴的立委，來替青年們爭一口氣。



吳怡農表示，很榮幸跟許多希望讓自己的家園提升、變得更好的年輕人站在一起支持蔡培慧，也認為蔡培慧是非常真誠的人：過去921地震後回到家鄉擔起家園重建、產業振興工作，爾後不論在社會運動上關心農民、農村發展，或在立法委員抑或是行政院中辦執行長任內，念茲在茲的都是家鄉南投，值得讓所有人站出來支持，3月4日將她送進立法院。