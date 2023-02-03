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社會 社會焦點 保障人權

中和母子3人陳屍家中成乾屍！失智老父茫然煮粥活下來　社會局回應

記者陳雕文、趙蔡州／綜合報導

新北市中和區3日傳出人倫悲劇，楊姓高風險家庭一家四口中有3人死亡，僅剩下高齡84歲老翁倖存。社會局3日晚間發布聲明哀悼，也解釋社工去年上半年替楊家換發身障證明時，就曾詢問是否需要長照及補助資源挹注，不過被楊家婉拒，後續每月仍有給予身障生活等補助，沒想到仍發生憾事。

▲陳屍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲新北中和人倫悲劇，楊姓一家四口有3人陳屍家中。（圖／記者陳雕文翻攝）

針對楊家3人死亡事件，新北社會局表示，去年（2022年）上半年楊家在換發身障證明時，社工曾主動詢問楊家照顧者52歲弟弟及母親，是否需要長照及補助資源挹注，當時2人表示暫無需要，社工雖然被拒絕，仍留下相關資訊，表示若有任何時候有需要，可以隨時向社會局聯絡，後續每月仍有給予身障生活等補助，沒想到仍發生憾事。

社會局表示，事件死因已由警方介入調查，社工目前已聯繫楊家在桃園的親人處理喪葬事宜，同時對罹患失智症的父親進行安置照顧。社會局指出，傳統觀念認為家人自己照顧就好，或基於保護家人隱私，不願外界介入，最終造成照顧者被壓垮，呼籲家中如有需求，務必向外求援，紓解自身照顧壓力，避免憾事發生。

▲▼陳屍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲楊姓一家4口只剩失智的楊翁生還。（圖／記者陳雕文翻攝）

84歲楊姓老翁年輕時從事裝潢業，結婚後與妻子領養一子一女，後來又生下一子，儘管大兒子罹患中度身障，平日生活仍過得去，直到他數年前出現失智症狀，開始忘記周邊的人與事，加上女兒早已嫁去龍潭，平日生活及大兒子交由79歲妻子跟有正常工作的52歲小兒子一同照護。

不幸的是，52歲小兒子數月前也開始出現身心障礙的症狀，後來更失去了工作及自理能力，只剩母親一肩扛起照護全家的責任，但母親半年前在公車跌倒受傷，也出現移動困難的情況，外出買菜只能一拐一拐地走。

楊男的鄰居表示，他2天前看到楊翁坐著輪椅，手拿存摺去刷簿子，後來與楊翁聊天時，對方說戶頭只剩500元，真的不知道該怎麼辦，讓他相當不忍，當場拿2千元給楊翁當加菜金。

鄰居回家後越想越不對勁，因為一般都是楊母出門，為何會讓失智的楊翁外出，直覺有異通知里長，里長再協助報案，人倫悲劇因此曝光。警消人員到場時，發現2個兒子陳屍客廳，楊母則是陳屍在頂樓加蓋的臥室床上。

警方調查，主要照顧者楊母疑似最先過世，接著是大兒子過世，遺體均已風乾，小兒子最後死亡，遺體呈半腐爛半乾狀態，3人死亡時間約1個月，死因待查，而老翁因罹患失智症，每天一臉茫然地煮粥，自行料理三餐飲食，目前已交由社工安置。

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新北母子3人家中成乾屍！父煮粥活下來　社會局回應
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