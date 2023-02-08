全聯燈區點亮「Pray for Türkiye」！每半小時播放　邀觀眾祈福

▲全聯在《光鑰未來_全聯25》燈區，為土耳其祈福集氣。（圖／業者提供）



記者林育綾／台北報導

土耳其及敘利亞接壤處日前發生強震，為了感念當年台灣921大地震時，土耳其率先伸出援手，全聯福利中心今（8）日將持續於正在展演中的《光鑰未來_全聯25》數位迷宮燈飾，播放「Pray for Türkiye」為土耳其祈福畫面，每半小時播放5分鐘，邀觀眾共同祈福。

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▲全聯《光鑰未來_全聯25》燈區今（2/8）持續為土耳其祈福。（圖／業者提供）

全聯表示，這次展區正好邀請到來自土耳其的OUCHHH創意新媒體團隊打造，藝術家Ferdi Alici & Eylul Alici看到家鄉土耳其發生強震感到十分擔憂，而他們在飛回土耳其的班機上，也正好遇到前往土耳其的台灣搜救隊，讓他們非常感謝台灣英雄的付出。

OUCHHH藝術家Ferdi Alici & Eylul Alici表示，「今年OUCHHH很高興受全聯邀請，到台灣參加元宵節，這是緊張而有趣的旅程。我們了解到點燈掛燈象徵著團圓、避邪、祈平安，這也是一家人聚在一起踩街賞燈的日子。然而在我們離台的那天，土耳其發生大地震，對我們家鄉造成嚴重破壞。當我們心情沉重地登機時，意外地看到40名台灣救援人員帶著3隻搜救犬一同登機。謝謝台灣，讓我們看見最亮的光輝是人性。天佑台灣，天佑土耳其。光鑰未來，和平永存。」

▲「Pray for Türkiye」祈福畫面每半小時播放一次5分鐘。（圖／業者提供）



「Pray for Türkiye」祈福畫面在今日(2/8)展演的10場次中，每半小時播放一次5分鐘，邀請觀眾一起為土耳其祈福。而土耳其辦事處代表貝定可也表示，2月6日發生的強震對土耳其造成嚴重的災情，深感悲痛，受地震影響地多達10個省，約有1350萬的居民；目前已知超過5,800人喪生，超過3萬5千人受傷。

▲全聯在《光鑰未來_全聯25》燈區為土耳其祈福集氣。（圖／業者提供）

貝定可也說，這場地震不僅是土耳其歷史上最大的災難之一，也是西亞和世界的最嚴重的災害之一，至今已有70個國家、14個國際組織提供援助，他也感謝台灣在第一時間傾力協助，前天和昨天共派出2支救援隊，包含130人和5隻搜救犬，前往災區進行搜救工作；台灣甚至將賑災援款提高至200萬美元，慈濟也捐贈了總重超過25噸重的毛毯。

目前土耳其政府提供3種捐款方式，包括災難和緊急應變管理署 (AFAD)、土耳其紅新月會 (KIZILAY)、土耳其宗教事務局Türkiye Diyanet Foundation，他也感謝台灣外交部為台灣民眾開立捐款帳戶方便捐款；而物資捐贈方面，目前仍在研擬流程，稍晚會將詳細資訊公告在官方臉書專頁。

另外。台灣世界展望會會長李紹齡也在昨日指出，此次土耳其地震的影響規模大，世界衛生組織預估死亡人數可能達2萬人，是台灣921大地震近十倍的數字。目前世界展望會也跟時間賽跑，啟動救援行動，希望台灣民眾發揮愛心捐款，響應台灣世界展望會土耳其及敘利亞震災救援計畫，成為災民與孩子們艱困時刻的力量，陪他們走過恐懼，有機會重建未來。