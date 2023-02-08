又見水鹿台74甲遭路殺慘死！　「車頭全毀」駕駛崩潰：怎麼會有鹿

▲彰化東外環台74甲線水鹿遭路殺。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

日前在彰南路4段及中潭公路草屯路段發生2起「2大1小」水鹿被撞死，昨(7)日深夜1名柳姓駕駛，行經彰化東外環台74甲線時，突然有一隻鹿從內側車道衝入，駕駛閃避不及，猛烈撞擊下水鹿當場死亡，而自小客車頭也幾乎全毀，駕駛事後崩潰PO文質疑，「74快速道路怎麼會有鹿出沒」。

這起水鹿被路殺事件，發生在昨天(7日)深夜22時59分許，駕駛行經彰化市74甲線0.8南下路段，有一隻水鹿遭到撞擊死亡，警方據報立即派遣快官所前往處理，並通報交通部公路總局第二區養護工程處彰化工務段，派員處理及緩撞車警戒。

由於八卦山麓生態豐富，彰化縣社頭鄉十八彎古道經常有鹿群出沒，2020年3月間，就傳出有鹿隻遭受獵殺後，被拖行到古道出口，沿路血跡斑斑，震驚地方；還有大水鹿跑到清水岩露營區覓食；當年6月則有一名農民開著小貨車到鳳梨田農作時，從旁突然竄出一頭水鹿，他差點閃避不及撞上；2021年 1月在中彰快速道路也有水鹿遭到撞擊死亡。

彰化市長林世賢去年6月前往快官方向洽公，在139線大彰路、東外環道路附近產業道路看見一對水鹿母女，悠哉漫步在夜色中，約莫半小時後才慢慢走入山林，這也是八卦山區頭一次有親子水鹿同時出現。

針對彰化縣內頻傳水鹿闖入道路被撞死，社頭鄉代也是清水岩發展協會總幹事陳慶福說，住在山上的這群水鹿不怕生人，應該是有人飼養後再野放，推測可能是覓食不易，才會到山下覓食，沒想到卻被撞死。