彰化10天撞死7人！警局長福安宮參拜：能求平安的都會去做

▲警局長張國雄前往伸港福安宮拜拜祈求平安。（圖／彰化縣警局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣2月3日至今至少已經接連發生5起死亡車禍造成7人不幸喪生，其中有2件就發生在偏僻地區產業道路的無號誌路口，引起警方高度重視，有民代建議新任彰化縣警局長張國雄應該去拜拜，張6日下午前往伸港福安宮、向天上媽祖參拜祈福，以求護佑縣民行車平安無災無厄。

▲ 和美鎮彰新路與嘉卿路路口12歲男童過馬路遭撞亡。

張國雄表示，能為地方祈福、求平安的他都會去做，下午3時率交通隊長林神改、和美警分局分局長葉文啟及偕同和美鎮長林庚壬、伸港鄉長黃永欽在福安宮主委曾添進陪同下、向媽祖祈福境內平安。

依據警方統計數據，2022年度發生多起死亡車禍，分析發生原因，路段占52%，路口占48%，其中設有號誌路口占43%、無號誌路口占比57%，車禍違規行為仍以闖紅燈及超速行駛為大宗；民眾疲勞駕駛發生車禍自撞42件，占29%。

▲彰化員警等紅燈被撞死。

另外據道安會報統計，彰化縣去年1至11月共發生236件死亡車禍，其中無號誌路口、路段就撞死47人，比例偏高，警方針對上述肇事原因，分析主要原因是許多騎士或開車族經過偏僻地區的交叉路口、十字路口時應注意未減速慢行而釀禍，未來將不定期於肇事區域公布車禍死傷件數，提醒行經該區域民眾小心駕駛。

▲大年初二出遊自撞亡。

警方強調，未來將會製作一系列宣導影片，走入社區加強宣導，另針對違規原因闖紅燈及超速加強執法，也呼籲民眾開車前要充分休息，不要疲勞駕駛，行經無號誌路口務必遵守停、讓，或許耽擱幾秒鐘，可大大增加安全性，交通安全不能單靠警察，也需要民眾配合不要違規，守護安全，你、我都有責任。