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社會 社會焦點 保障人權

力擋白狼搶轎成名！彰化分局長王國峯升官　基層喊：媽姐放人了

▲彰化警分局長王國峯。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化警分局長王國峯。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

警政署今(6)日發布最新一波警職人事案，167名高階警官中，彰化縣包括督察長及8個分局長全部大搬風，去年大甲媽繞境，彰化警分局長王國峯，力擋白狼張安樂隊伍搶轎，最讓人印象深刻，如今王國峯將升任南投縣警局督察長，眼見大甲媽又將於4月21日起駕，對新任局長張明盛可說是一大考驗。

王國峯警大65期，接下彰化警分局長一職後，表現的非常亮眼，去年4月9日大甲媽行經「一級戰區」民生地下道，施鐵腕力擋統促黨總裁「白狼」張安樂硬闖管制區「搶轎」，至今仍讓人印象深刻，王國峯也因為維安有功，一戰成名。

▲▼張安樂應訊4小時30萬交保。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼張安樂到地檢應訊4小時30萬交保。（圖／ETtoday資料照）

外界盛傳媽祖繞境過後，王國峯將陞任，調任南投督察長的好消息在今天傳來，不少基層都說「大甲媽放人了」，但大甲媽也將在4月21日起駕，民生地下道一級戰區，也同樣考驗新任局長張明盛的智慧。

警政署發布的人事令，除了婁自強調陞國道公路警察局秘書、彰化縣警局主任秘書楊贊鈞調陞保二總隊督察長，其餘彰化縣8大分局長全部調動。

▲大甲媽遶境地虎堂成員丟水瓶男被逮。（圖／ETtoday資料照）

▲大甲媽遶境地虎堂成員丟水瓶男被逮。（圖／ETtoday資料照）

彰化分局長王國峯升任南投縣警局督察長，員林分局長楊志傑調任連江縣警察局督察長、鹿港分局長郭志豪調任嘉義市政府警察局第二分局長、田中分局長林詔徹調任嘉義市政府警察局第一分局長、和美分局長葉文啟調任員林分局長、北斗分局長潘嘉旺調任苗栗縣警察局竹南分局長、溪湖分局長羅裕城調任新竹縣政府警察局新湖分局長、芳苑分局長潘智強調任宜蘭縣政府警察局礁溪分局長，2月9日將與新任分局長（員林葉文啟、彰化張明盛、和美廖志明、鹿港林英煌、田中簡龍宏、北斗吳詠傑、溪湖黃壬鍵、芳苑洪秋賢）等人辦理交接。

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