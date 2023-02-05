　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

八軍團二兵休假疑輕生引發火燒車　被拉出緊急送醫仍不治

▲▼二兵燒炭自殺火燒車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化發生火燒車事件，黃姓二兵送醫不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化縣5日發生一起火燒車事件，消防人員獲報後前往搶救，並將倒在車外的男子送醫，經急救後不治身亡，警方調查後發現死者為現役軍人；八軍團下午表示，黃姓二兵休假期間，凌晨於個人社群媒體留下負面訊息，緊急隨家屬協尋，無奈在小客車內發現疑似自傷，送醫仍宣告不治。

消防局指出，5日清晨4點38分接獲報案，黃男疑似輕生，人拉出車外後無呼吸心跳，車子起火燃燒未燒到民宅，消防人員抵達現場後將火勢撲滅，並將黃男送醫搶救，但傷勢過重不治。

▲▼二兵燒炭自殺火燒車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲八軍團指出，除配合檢警調查，並已指派高階幹部協助家屬處理後續事宜。（圖／記者唐詠絮翻攝）

八軍團表示，所屬203旅軍事訓練役黃姓役員休假期間，5日凌晨於個人社群媒體留下負面訊息，而同袍立即向幹部反映，幹部即請家屬協尋，復於住家附近小客車內發現疑似自傷，經送醫急救仍宣告不治；全案現由檢警單位偵辦中。

八軍團表示，對同袍傷損，深表遺憾與不捨，除配合檢警調查，並已指派高階幹部協助家屬處理後續事宜；另持恆加強生命教育與官兵心緒掌握，以建立正確生命認知，避免憾事再生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
 

ET快訊
郭書瑤滑雪「南北半球」全掉出！　超兇渾圓網一看全噴鼻血
LIVE／睽違23年重返台北！台灣燈會主燈點燈
快訊／魔獸收假強勢回歸！　雲豹終止10連敗
明天全台有雨！連2波「冷空氣接力襲台」
快訊／桃園爆人倫慘案！女兒持刀刺殺母親後跳樓雙亡
許富凱突淚崩！認爸爸腦死「比植物人更嚴重」
恐怖畫面曝！賓士男路口左轉…女騎士下秒遭「活吞」
快訊／大甲媽遶境日期決定了！4／21展開9天8夜徒步進香

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／桃園驚傳人倫慘案！女兒持刀刺殺母親後跳樓雙亡

新北平溪天燈節強化維安　警陸空同步防踩踏+防違禁品

恐怖畫面曝！賓士男路口左轉…女騎士下秒遭「活吞」命危搶救中

移民署推專案鼓勵逾期移工投案　修正入出國法加重滯台罰則

打擊八斗子漁港不肖攤商　基隆市府重懲強制斷水電

八軍團二兵休假疑輕生引發火燒車　被拉出緊急送醫仍不治

小三毀約聯絡人夫6次「討拍」　正宮索賠300萬！追愛代價曝光

快訊／賓士休旅車與機車碰撞！女騎士捲入車底　救出已無心跳

國中生走路邊遭追撞慘斷牙！吃飯要花3小時　騎士神隱挨告傷害

回溯50年舊公文電腦化建檔　基隆警局長：只有獎勵沒有懲處

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

輸送帶「迴轉壽司」沒了！ 日壽司郎宣布3臨時營運方式

太妍.昌燮去Key家開趴大混亂　狗狗狂吠..她怒罵：臭小子！

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

新娘入場「進不去教堂」　大門卡住！3人使勁拉

台中客運司機狂飆鬼切左轉　被記過！超過檢舉期限免罰

米克斯見阿公摸別的狗　吃醋衝出卡中間制止！

快訊／桃園驚傳人倫慘案！女兒持刀刺殺母親後跳樓雙亡

新北平溪天燈節強化維安　警陸空同步防踩踏+防違禁品

恐怖畫面曝！賓士男路口左轉…女騎士下秒遭「活吞」命危搶救中

移民署推專案鼓勵逾期移工投案　修正入出國法加重滯台罰則

打擊八斗子漁港不肖攤商　基隆市府重懲強制斷水電

八軍團二兵休假疑輕生引發火燒車　被拉出緊急送醫仍不治

小三毀約聯絡人夫6次「討拍」　正宮索賠300萬！追愛代價曝光

快訊／賓士休旅車與機車碰撞！女騎士捲入車底　救出已無心跳

國中生走路邊遭追撞慘斷牙！吃飯要花3小時　騎士神隱挨告傷害

回溯50年舊公文電腦化建檔　基隆警局長：只有獎勵沒有懲處

弟弟結婚！4姊妹合包「35萬禮金」給新娘　給錢臉超臭

華爾街日報：中國不甩西方制裁　執意軍援俄羅斯攻打烏克蘭

快訊／泰國F4「記者會吃餅乾」道歉了！　經紀公司聲明：工作人員溝通有誤

仁愛圓環華廈帶租約僅6字頭　7組人馬出面狂搶

虎斑貓示範「哈欠四部曲」　瞇眼張嘴「真的會傳染」

立春後5大生肖好運連連　肖虎者「事業好運貴人相助」

快訊／魔獸收假強勢回歸！　艾夫伯狂砍37分終止雲豹10連敗

LIVE／睽違23年重返台北！台灣燈會主燈點燈　科技兔絢麗奪目

蔡允潔1月女不明原因哭整晚　轉頭驚見「吐了一身」她崩潰狂道歉

夏和熙飛美「驚人花費」曝光！　傑尼斯男星驚呆：他是有錢人嗎？

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

社會熱門新聞

陸軍性愛片找到明確散布者　他無懼官司又流出新片段

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

已婚醫偷吃女護理師　她還自誇「下面很緊」　

即／台61化學槽車自撞懸空掛橋！駕駛墜橋下傷重不治

找到散佈者了！陸軍性愛片外流「已有明確對象」

傳餵母乳照誘人夫　單親媽獻肉體挨告

市府深夜示警：台南高雄10區關門窗

帶雙胞胎兒放天燈　母「撞活動帳棚」摔車亡

夫澎湖車禍亡　人妻查手機驚知「案件真相」

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

騎士遭賓士撞飛30公尺慘死！家屬悲求目擊影像

即／嘉義秀泰影城傳墜樓！24歲女「雙腳變形」

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

眼鏡行誤把酒精當生理食鹽水！　她視力只剩0.04

更多熱門

相關新聞

空軍少校狂偷吃女警！　違約下場曝光

空軍少校狂偷吃女警！　違約下場曝光

已婚空軍李姓少校外遇彰化邱姓女警，2021年被妻子張女抓包，雙方簽切結書和解，但李少校之後又被發現和邱女上摩鐵還手牽手，張女憤而提告各求償200萬元。法官最終認定已侵害配偶權，尤其邱女身為人民保母卻仍做出不當行為，判2人違約應賠償張女30萬元。

大過年頭一遭　彰化10天4起死亡車禍

大過年頭一遭　彰化10天4起死亡車禍

蕭景田請辭滿月　彰化縣黨部主委仍難產

蕭景田請辭滿月　彰化縣黨部主委仍難產

與轎車相撞亡　26歲女騎士留3稚子　

與轎車相撞亡　26歲女騎士留3稚子　

小6童陪媽路上被撞死　校方悲痛不捨

小6童陪媽路上被撞死　校方悲痛不捨

關鍵字：

彰化二兵火燒車

讀者迴響

熱門新聞

陸軍性愛片找到明確散布者　他無懼官司又流出新片段

好市多高雄中華店「貼1新公告」！會員狂讚

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

冰棒Zenly團隊推新App！　介面激似經典抓猴神器

已婚醫偷吃女護理師　她還自誇「下面很緊」　

驚！韓男神悄來台「大逛台灣燈會」

泰國最美變性人甜嫁富商！相識20年「學長學弟變夫妻」

元宵2縣市大雨！　春雷、強風要來了

快訊／美擊落中國間諜氣球　中外交部氣炸回應了

「壽司郎屁孩」現況曝光　媽媽鞠躬致歉

強冷空氣恐再襲！　大降溫時間曝

繳274元電費發票中千萬　大獎落雲林

百元鈔「27種流水號」最夯！　收藏價跳增300倍

即／台61化學槽車自撞懸空掛橋！駕駛墜橋下傷重不治

更多

最夯影音

更多
《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？
客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

輸送帶「迴轉壽司」沒了！ 日壽司郎宣布3臨時營運方式

輸送帶「迴轉壽司」沒了！ 日壽司郎宣布3臨時營運方式

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面