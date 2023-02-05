八軍團二兵休假疑輕生引發火燒車　被拉出緊急送醫仍不治

▲彰化發生火燒車事件，黃姓二兵送醫不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導



彰化縣5日發生一起火燒車事件，消防人員獲報後前往搶救，並將倒在車外的男子送醫，經急救後不治身亡，警方調查後發現死者為現役軍人；八軍團下午表示，黃姓二兵休假期間，凌晨於個人社群媒體留下負面訊息，緊急隨家屬協尋，無奈在小客車內發現疑似自傷，送醫仍宣告不治。

消防局指出，5日清晨4點38分接獲報案，黃男疑似輕生，人拉出車外後無呼吸心跳，車子起火燃燒未燒到民宅，消防人員抵達現場後將火勢撲滅，並將黃男送醫搶救，但傷勢過重不治。

▲八軍團指出，除配合檢警調查，並已指派高階幹部協助家屬處理後續事宜。（圖／記者唐詠絮翻攝）

八軍團表示，所屬203旅軍事訓練役黃姓役員休假期間，5日凌晨於個人社群媒體留下負面訊息，而同袍立即向幹部反映，幹部即請家屬協尋，復於住家附近小客車內發現疑似自傷，經送醫急救仍宣告不治；全案現由檢警單位偵辦中。

八軍團表示，對同袍傷損，深表遺憾與不捨，除配合檢警調查，並已指派高階幹部協助家屬處理後續事宜；另持恆加強生命教育與官兵心緒掌握，以建立正確生命認知，避免憾事再生。

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