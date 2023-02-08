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大陸 大陸焦點 特派現場

誰敢不錄用！招聘備註「主任女兒」　陸國企滅火：為了公開檢視

▲▼ 應聘標注是主任女兒 。（圖／翻攝 網易）

▲ 大陸國企招聘公告。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

大陸國企招聘事件引發爭議，起因是長江設計集團有限公司官網發佈今年最新公告，招聘人員中訊息備註「集團黨群部主任之女」，引起外界質疑「內舉不避親」的嫌疑。該企業回覆，就是要公開讓大眾檢視。

綜合陸媒報導指出，湖北武漢國企長江設計集團有限公司官網，2023年度第三批擬聘人員訊息公告有一名應聘人員在備註中顯示「集團黨群部主任之女」引發關注。

根據企業官網顯示，本次招聘擬招聘人員共計55人。其中一名23歲張姓應聘者的訊息欄除了有學歷，後面特地備註顯「該生為集團黨群部主任陳靜之女」。

▲▼ 應聘標注是主任女兒 。（圖／翻攝 網易）

▲應聘名單標注「主任女兒」 。（圖／翻攝 網易）

陸媒《新黃河》報導指出，該公司監察審計部工作人員回應，「公開訊息就是為了體現公開、公平公正，實事求是告知有這層關係。」據悉，該公司人力部今年管理制度要求，如果有這種關係要備註，「接受大家的監督。」

該公司確實對擬招聘人員名單進行公告，備註欄必須清楚顯示，根據集團《新員工招聘管理辦法》規定，擬聘人員為集團領導、總師、副總工及各單位主要負責人的配偶、子女，相關訊息一並公示，故此說明。

據大陸企業官網顯示，長江設計集團有限公司（簡稱長江設計集團，原長江勘測規劃設計研究院），是由水利部長江水利委員會出資設立的國有獨資企業。長江設計集團是以水利水電勘察設計為主業，為工程建設全行業全過程提供技術服務的國有科技型企業和國際承包商。

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